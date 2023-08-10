Xbox @ Gamescom 2023於香港時間8月23日開幕　2款好評山系小品遊戲《A Short Hike》、《Celeste》現已加入Game Pass　忍者龜來到《Minecraft》

Xbox @ Gamescom 2023於香港時間8月23日開幕



於德國科隆舉行的Gamescom 2023遊戲展將於香港時間8月23日開幕，Xbox將為Fans帶來比以往更大、更好的體驗。當中包括展示即將登陸Xbox、PC和Game Pass的大量令人興奮的新遊戲！即使未能親臨會場，Fans也能透過網上直播參觀Xbox展位，在為期三天的展會中將現場直播遊戲最新片段和開發者訪談。有關Xbox @ Gamescom 2023的消息，請瀏覽：https://news.xbox.com/en-us/2023/08/02/xbox-at-gamescom-2023/

2款好評山系小品遊戲《A Short Hike》、《Celeste》現已加入Game Pass



治癒遊戲《A Short Hike》帶你於霍克峰省立公園的寧靜山腰景觀中徒步、攀爬和翱翔。沿著標記的小徑或探索偏遠地區，前往山頂。一路上，結識其他山友，發現隱藏的寶藏，並了解周圍的世界。

《Celeste》是由《TowerFall》創作者打造的超緊湊平台遊戲中，幫助瑪德琳在前往塞萊斯特山頂的旅程中戰勝內心的惡魔。勇敢地面對數百個精心設計的挑戰，揭開隱藏的秘密，並拼湊出這座山的謎團。

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• 各款Xbox Game Studios勁作推出首日即有得玩

• 收錄第一方和第三方遊戲任你玩

• 包含全年齡合家歡遊戲、刺激動作射擊、賽車運動、著名日系、角色扮演等超過400款主機及400款PC遊戲

• 免費附送EA Play會籍

忍者龜來到《Minecraft》

《忍者龜》新電影即將上映，同時他們亦來到《Minecraft》！扮演拉菲爾、帥里安、樂米高或創納當，在紐約市的六個標誌性地點，包括大蘋果市中心和下水道到第六頻道大樓和 Dimension X，對抗壞人和他邪惡的手下。只需於《Minecraft》市集購買DLC，可以獲得包括多達16個角色外觀，其中4個基於全新忍者龜電影：變異危機。此外，還提供14個海龜主題的角色創建器物品。



《鬥陣特攻2》更新在即Game Pass Ultimate會員可享獨家權益

在8月11日當天，《鬥陣特攻2》將跨入一段全新章節。準備好投入《鬥陣特攻2》帶來的刺激體驗中，這將是一段全新的冒險，不僅將帶來全新的遊戲方式，也是至今規模最大的內容改版。準備好在新的核心PvP遊戲模式Flashpoint中進行充滿動作的比賽，並配有兩張全新的大型地圖。而當你領取Game Pass Ultimate Perks時，即可解鎖新的支援英雄和《鬥陣特攻2》的其他英雄，以及每位英雄的傳奇外觀以及額外的遊戲內飾品。

流浪貓《Stray》本週來到Xbox

《Stray》是一款以貓為主角的第三身冒險遊戲，故事發生在一座日漸衰落的賽博城市中，這裡有細緻的霓虹燈小巷，以及骯髒陰暗的下層環境。在高低起伏的環境中穿梭，抵禦無法預見的威脅。透過一隻流浪貓的眼睛看世界，以有趣的方式與當下的環境互動。面對陌生世界中的奇怪居民，牠必須時而隱匿，時而敏捷，時而裝傻，有時還要盡可能地惹人厭。8月11日推出。



即將推出遊戲精選

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(特約)