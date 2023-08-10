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【大行報告｜669】創科績後遭大行唱淡　花旗更對創科開啟30日股價下行催化劑觀察

股市 10:54 2023/08/10

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【大行報告｜669】花旗對創科開啟30日股價下行催化劑觀察　一文看清市場對創科業績看法

創科 （00669） 績後一度急插兩成，市場均認為創科業績及未來指引遜市場預期，並預計股價短期內將會受壓，而花旗更開啟對創科未來30日股價下行催化劑觀察。

創科實業中期業績，請看【下一頁

花旗開啟對創科未來30日股價下行催化劑觀察，預料市場將有一輪降級潮。該行指，公司下調今年收入指引至低單位數，而下半年為中單位數，遜於公司早前全年收入指引的中單位數。再者，管理層下調旗下Milwaukee未來3年（即至2026年）的收入增長由15%至20%，降至高單位數至低雙位數，亦遜市場預期。同樣亦因Milwaukee收入指引下降，該行認為公司毛利要擴張50個基點的目標變得更困難。

二來公司股價在同業史丹利百得（Stanley Black & Decker，美：SWK）公布次季業績後已走高10%，因此，認為創科股價短期將會調整，下調目標價由130元降至108元，仍為「買入」評級。

富瑞料未來半年再次大舉去庫存　損毛利表現

至於富瑞及摩根士丹利均認為創科業績表現遜市場預期。富瑞重申對公司持審慎看法，認為公司未來6至12月再次大舉去庫存，直至庫存重回至疫前水平，這將阻礙公司毛利表現，並料公司推出更多宣傳活動。

值得一提的是，富瑞據每月數據活動得知，創科下半年的銷售動力減弱，相信股價短期內會受壓，目的價為72.24元，為「持有」評級。摩根士丹利則維持「增持」評級，目標價為110元。

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編輯：姚卓然

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