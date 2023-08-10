  • 31°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】蔚來插7%　美國法官批准投資者提集體訴訟

股市 09:59 2023/08/10

分享：

分享：

【電動車】蔚來插水　美國法官批准投資者提集體訴訟

蔚來（09866，美：NIO）於美國陷入官司糾紛。公司遭指控於2018年美國IPO上市時提到在上海建設工廠一事上欺騙投資者，最新獲美國法院法官批准，投資者可繼續向蔚來作出集體訴訟。蔚來周四（10日）早市跌7%，報102.6元，為今個月低。

訴訟指，蔚來在2018年9月發表的招股書，當中提及「正在上海設廠」事宜，其後蔚來在2019年3月宣布取消設廠計劃，有投資者以蔚來有誤導投資者的嫌疑，以民事集體訴訟方式提出索償，要求蔚來汽車、其高管和承銷商就股價下跌做出賠償。

美國地方法院法官Nicholas Garaufis下令，有關訴訟可繼續進行，所有在2018年9月、同年10月8日至2019年3月5日期間，買入蔚來美國預托證券（ADS）的投資者均可以成為原訴一方。

投資者表示，當蔚來汽車於2019年3月披露不會建造該工廠時，其ADS價格下跌了30%，從每股10美元左右降至7美元。單計當年3月，蔚來累跌46.7%，由最高的10.63美元跌至月底收盤的5.1美元。

相關文章：

【電動車】蔚來逆市反彈近3%　獲阿布扎比政府斥約11億美元入股7%　涉向騰訊購股

【汽車股】比亞迪吉利挫3%　內地多家車企8月官宣降價、下半年價格戰或再重臨

【新能源車】政治局會議點名提振汽車消費　蔚來小鵬ADR齊升逾10%、理想升4%

編輯：姚卓然

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

港股 美國 IPO 法官 可持續發展 蔚來－SW（09866） 蔚來（美：NIO） 汽車 電動車 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐向277名香港學生發獎學金　近年有幾多獎學金得主投身金融業？

下一篇文章

【業績︱創科669】創科實業急瀉兩成　上半年少賺17.7%、中期息95仙　毛利率第15年上升　管理層：下半年收入料有中個位數增長（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【美股收市】美股過山車　道指收市跌191點　納指跌1.2%　英偉達跌5%（不斷更新）
【美股收市】美股過山車　道指收市跌191點　納指跌1.2%　英偉達跌5%（不斷更新）
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌
【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌
【Morning精點】碧桂園爆資金危機︱陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠
【Morning精點】碧桂園爆資金危機︱陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款