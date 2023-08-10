【電動車】蔚來插7%　美國法官批准投資者提集體訴訟

▲ 【電動車】蔚來插水 美國法官批准投資者提集體訴訟

蔚來（09866，美：NIO）於美國陷入官司糾紛。公司遭指控於2018年美國IPO上市時提到在上海建設工廠一事上欺騙投資者，最新獲美國法院法官批准，投資者可繼續向蔚來作出集體訴訟。蔚來周四（10日）早市跌7%，報102.6元，為今個月低。

訴訟指，蔚來在2018年9月發表的招股書，當中提及「正在上海設廠」事宜，其後蔚來在2019年3月宣布取消設廠計劃，有投資者以蔚來有誤導投資者的嫌疑，以民事集體訴訟方式提出索償，要求蔚來汽車、其高管和承銷商就股價下跌做出賠償。



美國地方法院法官Nicholas Garaufis下令，有關訴訟可繼續進行，所有在2018年9月、同年10月8日至2019年3月5日期間，買入蔚來美國預托證券（ADS）的投資者均可以成為原訴一方。

投資者表示，當蔚來汽車於2019年3月披露不會建造該工廠時，其ADS價格下跌了30%，從每股10美元左右降至7美元。單計當年3月，蔚來累跌46.7%，由最高的10.63美元跌至月底收盤的5.1美元。

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編輯：姚卓然