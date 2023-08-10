【港股市況】創科績後曾插兩成　阿里巴巴績前轉升　恒指尾市倒升（不斷更新）

美股向下，拜登簽行政命令，限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資，港股半日跌近200點。恒指低開121點，其後走勢反覆向下，曾跌逾200點。恒生指數半日跌183點，報19062點，成交430億元。科指跌1.5%，報4308點。ATM跌0.2%至近2%，業績股榮辱互見，創科 （00669） 挫逾18%，聯通 （00762） 逆市升逾3%。三桶油、煤炭股向上，蔚來（098660）跌近7%，碧桂園 （02007） 續挫6%。

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大行報告︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：26】佐丹奴 （00709） 績後造好，尾市升幅擴至逾7%，高見3.15元破頂。

【15：20】大市最新升約60點，科指轉升0.4%。

【15：15】恒指倒升約5點，報19251點，科指升近0.1%，報4376點。

【15：14】阿里巴巴 （09988） 尾市轉升0.1%，高見94.2元。

【15：11】攜程 （09961） 尾市升逾3%，破頂高見328.6元。

【15：10】港股尾市跌約20點，報19225點，科指跌0.1%，報4367點。

【14：53】恒大物業 （06666） 又破底。股價跌7%低見0.78元。

【14：42】【內房危機】富力地產午後續跌6% 因階段性資金緊張導致商票逾期

【14：31】朗詩綠色生活 （01965） 挫近4成，破底低見0.51元。

【14：21】攜程 （09961） 升近3%，破頂高見327元。

【14：14】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.3%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 跌0.5%。

【14：14】大市跌幅顯著收窄，期指率先倒升。恒指最新跌約35點，報19210點，科指跌0.3%，報4360點。

【13：48】【中國通關】內地即日放寬旅行團訪美國日本韓國等78地 國航、國泰航空齊升約3%

【13：38】聯想 （00992） 午後跌近5%，低見8.05元。

【13：30】創科 （00669） 跌幅再擴大至近兩成，報76.3元，成交達20.6億元。

【13：18】【業績｜公用股】光大水務上半年多賺近22% 中期息增至6.63仙 毛利率升11個百分點

【13：02】佐丹奴 （00709） 績後造好，升4%，破頂高見3.08元。

【13：00】港股午後初段跌近200點，報19058點，跌188點，科指跌1.5%，報4309點。

【12：50】【業績︱太古系】太古地產基金溢利按年跌6.4% 中期股息升3%至33仙

【12：45】【互聯網監管】金蝶金山軟件半日跌逾2% 工信部：明年7月起未備案APP不得展開業務

【12：32】【業績】希慎中期基本溢利按年跌16.9% 維持派中期息27仙不變

【12：19】【業績｜零售】佐丹奴上半年溢利急升96%至1.9億元符盈喜 派息增1倍至17仙

【12：13】【太古業績】太古上半年基本溢利按年升2.2倍 中期息增4%

【12：00】恒生指數半日跌183點，報19062點，成交430億元。科指跌1.5%，報4308點。ATM跌0.2%至近2%，業績股榮辱互見，創科 （00669） 挫逾18%，聯通 （00762） 逆市升逾3%。三桶油、煤炭股向上，蔚來（098660）跌近7%，碧桂園 （02007） 續挫6%。

【11：46】中芯國際 （00981） 績前跌逾1%，低見18.26元。

【11：35】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾1%，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.4%。

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【11：30】上證半日跌0.3%，深證跌0.5%，創業板指跌0.3%。

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【11：08】大市最新跌約200點，報19034點，跌211點，科指跌1.6%，報4303點。

【11：03】康希諾生物 （06185） 回吐幅度擴至6%，低見28.6元。

【10：50】恒指跌幅再擴大至逾百點，報19087點，跌158點，科指跌1.2%，報4322點。

【10：22】領展 （00823） 再跌2%，破底低見40.25元。聯交所資料顯示，行政總裁王國龍於上周四（3日）減持108萬股，每股平均價42.39元。

【領展823】行政總裁王國龍減持領展套現4560萬元 領展跌2%破底

【10：14】大市跌幅收窄至約55點，報19190點，科指跌0.5%，報4353點。友邦 （01299） 升3%，騰訊 （00700） 轉升0.4%，三桶油升1%至2%。

【10：09】煤炭股神華 （01088） 升逾1%，中煤能源 （01898） 升逾2%，兗礦能源 （01171） 升逾4%。

【10：05】創科 （00669） 跌勢略為收窄，最新跌近14%，報81.9元，今早曾插兩成低見75.6元。

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【09：54】叙福樓 （01978） 發盈喜，預期半年純利4500萬至5000萬元，按年增561.7%至635.3%，股價跌逾3%，低見1.12元。

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【09：53】富智康 （02038） 上半年虧損5001.6萬元，按年擴大110.3%，不派中期息，惟股價績後逆市照升逾1%，高見0.82元。

【業績︱鴻海系】富智康上半年虧損擴大1.1倍至5002萬美元 手機製造業需求續萎縮

【09：52】國泰 （00293） 股價逆市升逾1%，高見8.82元。

【09：47】恒指最新跌約80點，報19165點，科指跌0.4%，報4355點。

【09：45】碧桂園 （02007） 最新跌半成，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾1%，雅居樂 （03383） 跌近5%，破底低見0.97元。

【09：44】昨日造好的康希諾生物 （06185） ，股價今早隨市回吐逾2%，低見29.5元。

【09：40】三桶油逆市續揚，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升1%，破頂高見12.94元，中石化 （00386） 升0.9%。

【09：38】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌逾6%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 反彈1%。

【09：36】碧桂園 （02007） 未止跌，股價早段再跌逾4%，低見1.06元，碧桂園服務 （06098） 跌逾3%，低見7.7元。

【09：35】友邦 （01299） 逆市向上，股價升2%，滙豐 （00005） 除淨，股價跌1%。

【09：31】創科 （00669） 開市後跌幅擴至兩成，低見75.6元。

【09：25】聯通 （00762） 股價績後向上，逆市升逾1%。中移動 （00941） 績前靠穩，升0.1%，中電信 （00728） 升0.3%。

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【09：23】華章科技 （01673） 復牌高開3.4倍，報1.77元破頂。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 績前偏軟跌0.3%，美團 （03690） 跌1%，創科 （00669） 跌一成，恒指低開121點，開報19125點，科指跌0.8%，報4337點。

【業績︱創科669】創科實業上半年少賺17.7%、中期息95仙 毛利率第15年上升 管理層：下半年收入料有中個位數增長（第二版）

【09：13】期指開報19157點，跌79點。

【09：03】華章科技 （01673） 、利寶閣集團 （01869） 今早復牌。

【09：00】阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 、中芯 （00981） 、港鐵 （00066） 等今日公布業績。

【08：57】恒指黑期跌約87點，報19103點，道指期貨升90點，報35292點。

【08：41】【業績｜保險】宏利金融次季賺10.3億加元 派息0.365加元

【08：34】【業績︱餐飲股】百勝中國中期按年多賺1.7倍 同店銷售增11%

【08：10】【NVDA】憂慮將實施新出口管制 百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片

【08：09】【業績｜濠賭股】永利次季轉賺6100萬美元 收入大升5.6倍

【07：46】【內房銷售】旭輝上月銷售按年跌70% 一文看清7月内房銷售（不斷更新）

【07：45】【美國禁令】拜登簽行政命令 限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資 中方：堅決維護自身權益

【07：45】【Morning精點】32.6萬人認購銀債、發行額加碼至550億︱中國CPI陷入負值、統計局：階段性下跌

【07：45】港股ADR收報19135點，跌110點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報63.8元，較港收市價低0.05元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報334.41元，較港收市價低2.79元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.72元，較港收市價低1.38元或1.5%。

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【07：30】美股即市走勢波動，道指中段曾跌255點後一度倒升，午後傳出拜登將簽署限制在華投資行政命令，隨即再轉跌勢，道指收市跌191點，收報35123點；納指跌1.2%，收報13722點；標指跌0.7%，收報4467點。

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責任編輯︰梁浩碩