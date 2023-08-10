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【港股市況】創科績後大插兩成　阿里巴巴績前偏軟　恒指低開121點（不斷更新）

股市 09:47 2023/08/10

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美股向下，拜登簽行政命令，限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資，港股今早低開逾百點。阿里巴巴 （09988） 績前偏軟跌0.3%，美團 （03690） 跌1%，創科 （00669） 跌一成，恒指低開121點，開報19125點，科指跌0.8%，報4337點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：47】恒指最新跌約80點，報19165點，科指跌0.4%，報4355點。

【09：45】碧桂園 （02007） 最新跌半成，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾1%，雅居樂 （03383） 跌近5%，破底低見0.97元。

【09：44】昨日造好的康希諾生物 （06185） ，股價今早隨市回吐逾2%，低見29.5元。

【09：40】三桶油逆市續揚，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升1%，破頂高見12.94元，中石化 （00386） 升0.9%。

【09：38】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌逾6%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 反彈1%。

【09：36】碧桂園 （02007） 未止跌，股價早段再跌逾4%，低見1.06元，碧桂園服務 （06098） 跌逾3%，低見7.7元。

【09：35】友邦 （01299） 逆市向上，股價升2%，滙豐 （00005） 除淨，股價跌1%。

【09：31】創科 （00669） 開市後跌幅擴至兩成，低見75.6元。

【09：25】聯通 （00762） 股價績後向上，逆市升逾1%。中移動 （00941） 績前靠穩，升0.1%，中電信 （00728） 升0.3%。

【業績｜中資電訊股】中聯通：上半年純利升13%、有信心全年純利雙位數增長　未透露新董事長人選　中期息加派23%、股息率6.3厘

【09：23】華章科技 （01673） 復牌高開3.4倍，報1.77元破頂。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 績前偏軟跌0.3%，美團 （03690） 跌1%，創科 （00669） 跌一成，恒指低開121點，開報19125點，科指跌0.8%，報4337點。

【業績︱創科669】創科實業上半年少賺17.7%、中期息95仙　毛利率第15年上升　管理層：下半年收入料有中個位數增長（第二版）

【09：13】期指開報19157點，跌79點。

【09：03】華章科技 （01673） 、利寶閣集團 （01869） 今早復牌。

【09：00】阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 、中芯 （00981） 、港鐵 （00066） 等今日公布業績。

【08：57】恒指黑期跌約87點，報19103點，道指期貨升90點，報35292點。

【08：41】【業績｜保險】宏利金融次季賺10.3億加元　派息0.365加元

【08：34】【業績︱餐飲股】百勝中國中期按年多賺1.7倍　同店銷售增11%

【08：10】【NVDA】憂慮將實施新出口管制　百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片

【08：09】【業績｜濠賭股】永利次季轉賺6100萬美元　收入大升5.6倍

【07：46】【內房銷售】旭輝上月銷售按年跌70%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）

【07：45】【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益

【07：45】【Morning精點】32.6萬人認購銀債、發行額加碼至550億︱中國CPI陷入負值、統計局：階段性下跌

【07：45】港股ADR收報19135點，跌110點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報63.8元，較港收市價低0.05元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報334.41元，較港收市價低2.79元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.72元，較港收市價低1.38元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股即市走勢波動，道指中段曾跌255點後一度倒升，午後傳出拜登將簽署限制在華投資行政命令，隨即再轉跌勢，道指收市跌191點，收報35123點；納指跌1.2%，收報13722點；標指跌0.7%，收報4467點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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