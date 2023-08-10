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【恒指夜期+ADR】夜期升125點　阿里美股高港4%（不斷更新）

股市 22:48 2023/08/10

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美國通脹壓力進一步紓緩，外圍股市大升，加上阿里巴巴 （09988） 業績佳，刺激阿里美股造好，高港股收市價4.1%，恒指夜期升125點，中概股指數升2.5%。

北水全日吸資近18億 買友邦騰訊沽中電信小鵬

港股反覆靠穩，北水全日錄17.8億元淨流入。資金主力買友邦保險 （01299） 及騰訊 （00700） ，分別錄3.3及1.8億元淨流入，中海油 （00883） 亦吸資1.3億元；淨流出方面，中電信 （00728） 及小鵬汽車 （09868） 分別走資2.8及1億元。

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阿里靠穩、友邦向上 創科曾插兩成 恒指全日微升2點

美期造好，拜登簽行政命令，限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資，港股反覆靠穩。恒指低開121點，早市曾跌逾200點，一度跌至近萬九關，低見19030點，午後回升，恒指最終微升2點，收報19248點，成交810.9億元。科指升0.1%，報4378點。ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 績前升0.2%，創科 （00669） 績後挫17%，聯通 （00762） 績後升逾3%，友邦 （01299） 升近3%，碧桂園 （02007） 再跌6%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
友邦73.75+2.9+38398
騰訊339.80+0.8+1214
中海油13.00+1.7+53
領展40.50-1.9-35
滙豐62.60-2.0-3110
創科實業78.95-17.0-4017

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜669】花旗對創科開啟30日股價下行催化劑觀察　一文看清市場對創科業績看法

【大行報告│電動車】大摩料理想汽車股價未來15日　至少70%機會上升並跑贏大市

【大行報告│小米】小米雷軍8.14年度演講　高盛：可關注4大範疇兼先升小米目標價

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：44】夜期升125點，報19382點

【19：00】北水全日吸資近18億 買友邦騰訊沽中電信小鵬 恒指夜期升102點

【17：46】【內房危機】中證監據報周五與房企和金融機構開會　碧桂園未獲邀與會

【17：16】【業績︱中芯981】中芯第二季純利按年跌21.7%、毛利率大跌　料第三季銷售收入按季最多增5%

【16：37】【中移動業績】中移動加派中期息一成至2.43元、現價股息率約7厘　上半年多賺8.4%

【16：36】【業績｜66】港鐵上半年淨利潤跌11.7%至41.8億元　派息0.42元

【16：10】ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 績前升0.2%，創科 （00669） 績後挫17%，聯通 （00762） 績後升逾3%，友邦 （01299） 升近3%，碧桂園 （02007） 再跌6%，恒指微升2點，收報19248點，成交810.9億元。科指升0.1%，報4378點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

【16：00】恒指U盤前升27點，報19273點。

【15：42】【昔日亞洲女首富】碧桂園楊惠妍身家年初至今跌近45%　亞洲女性富豪榜跌至第五位

【15：26】佐丹奴 （00709） 績後造好，尾市升幅擴至逾7%，高見3.15元破頂。

【15：20】大市最新升約60點，科指轉升0.4%。

【15：15】恒指倒升約5點，報19251點，科指升近0.1%，報4376點。

【15：14】阿里巴巴 （09988） 尾市轉升0.1%，高見94.2元。

【15：11】攜程 （09961） 尾市升逾3%，破頂高見328.6元。

【15：10】港股尾市跌約20點，報19225點，科指跌0.1%，報4367點。

【14：53】恒大物業 （06666） 又破底。股價跌7%低見0.78元。

【14：42】【內房危機】富力地產午後續跌6%　因階段性資金緊張導致商票逾期

【14：31】朗詩綠色生活 （01965） 挫近4成，破底低見0.51元。

【14：21】攜程 （09961） 升近3%，破頂高見327元。

【14：14】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.3%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 跌0.5%。

【14：14】大市跌幅顯著收窄，期指率先倒升。恒指最新跌約35點，報19210點，科指跌0.3%，報4360點。

【13：48】【中國通關】內地即日放寬旅行團訪美國日本韓國等78地　國航、國泰航空齊升約3%

【13：38】聯想 （00992） 午後跌近5%，低見8.05元。

【13：30】創科 （00669） 跌幅再擴大至近兩成，報76.3元，成交達20.6億元。

【13：18】【業績｜公用股】光大水務上半年多賺近22%　中期息增至6.63仙　毛利率升11個百分點

【13：02】佐丹奴 （00709） 績後造好，升4%，破頂高見3.08元。

【13：00】港股午後初段跌近200點，報19058點，跌188點，科指跌1.5%，報4309點。

【12：50】【業績︱太古系】太古地產基金溢利按年跌6.4%　中期股息升3%至33仙

【12：45】【互聯網監管】金蝶金山軟件半日跌逾2%　工信部：明年7月起未備案APP不得展開業務

【12：32】【業績】希慎中期基本溢利按年跌16.9%　維持派中期息27仙不變

【12：19】【業績｜零售】佐丹奴上半年溢利急升96%至1.9億元符盈喜　派息增1倍至17仙

【12：13】【太古業績】太古上半年基本溢利按年升2.2倍　中期息增4%

【12：00】恒生指數半日跌183點，報19062點，成交430億元。科指跌1.5%，報4308點。ATM跌0.2%至近2%，業績股榮辱互見，創科 （00669） 挫逾18%，聯通 （00762） 逆市升逾3%。三桶油、煤炭股向上，蔚來（098660）跌近7%，碧桂園 （02007） 續挫6%。

【11：46】中芯國際 （00981） 績前跌逾1%，低見18.26元。

【11：35】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾1%，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.4%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚

【11：30】上證半日跌0.3%，深證跌0.5%，創業板指跌0.3%。

【11：26】【新股IPO】美的據報最快明年赴港上市　已選定美銀及中金負責IPO事宜

【11：14】【業績｜保險】宏利港澳第2季年化保費等值銷售額21億元創新高　按年增1倍

【11：08】大市最新跌約200點，報19034點，跌211點，科指跌1.6%，報4303點。

【11：03】康希諾生物 （06185） 回吐幅度擴至6%，低見28.6元。

【10：50】恒指跌幅再擴大至逾百點，報19087點，跌158點，科指跌1.2%，報4322點。

【10：22】領展 （00823） 再跌2%，破底低見40.25元。聯交所資料顯示，行政總裁王國龍於上周四（3日）減持108萬股，每股平均價42.39元。

【領展823】行政總裁王國龍減持領展套現4560萬元　領展跌2%破底

【10：14】大市跌幅收窄至約55點，報19190點，科指跌0.5%，報4353點。友邦 （01299） 升3%，騰訊 （00700） 轉升0.4%，三桶油升1%至2%。

【10：09】煤炭股神華 （01088） 升逾1%，中煤能源 （01898） 升逾2%，兗礦能源 （01171） 升逾4%。

【10：05】創科 （00669） 跌勢略為收窄，最新跌近14%，報81.9元，今早曾插兩成低見75.6元。

【10：00】【電動車】蔚來插7%　美國法官批准投資者提集體訴訟

【09：54】叙福樓 （01978） 發盈喜，預期半年純利4500萬至5000萬元，按年增561.7%至635.3%，股價跌逾3%，低見1.12元。

【盈喜︱餐飲股】叙福樓發盈喜料半年賺至少4500萬、按年增逾5.6倍　受惠低基數及餐廳數增加

【09：53】富智康 （02038） 上半年虧損5001.6萬元，按年擴大110.3%，不派中期息，惟股價績後逆市照升逾1%，高見0.82元。

【業績︱鴻海系】富智康上半年虧損擴大1.1倍至5002萬美元　手機製造業需求續萎縮

【09：52】國泰 （00293） 股價逆市升逾1%，高見8.82元。

【09：47】恒指最新跌約80點，報19165點，科指跌0.4%，報4355點。

【09：45】碧桂園 （02007） 最新跌半成，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾1%，雅居樂 （03383） 跌近5%，破底低見0.97元。

【09：44】昨日造好的康希諾生物 （06185） ，股價今早隨市回吐逾2%，低見29.5元。

【09：40】三桶油逆市續揚，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升1%，破頂高見12.94元，中石化 （00386） 升0.9%。

【09：38】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌逾6%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 反彈1%。

【09：36】碧桂園 （02007） 未止跌，股價早段再跌逾4%，低見1.06元，碧桂園服務 （06098） 跌逾3%，低見7.7元。

【09：35】友邦 （01299） 逆市向上，股價升2%，滙豐 （00005） 除淨，股價跌1%。

【09：31】創科 （00669） 開市後跌幅擴至兩成，低見75.6元。

【09：25】聯通 （00762） 股價績後向上，逆市升逾1%。中移動 （00941） 績前靠穩，升0.1%，中電信 （00728） 升0.3%。

【業績｜中資電訊股】中聯通：上半年純利升13%、有信心全年純利雙位數增長　未透露新董事長人選　中期息加派23%、股息率6.3厘

【09：23】華章科技 （01673） 復牌高開3.4倍，報1.77元破頂。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 績前偏軟跌0.3%，美團 （03690） 跌1%，創科 （00669） 跌一成，恒指低開121點，開報19125點，科指跌0.8%，報4337點。

【業績︱創科669】創科實業上半年少賺17.7%、中期息95仙　毛利率第15年上升　管理層：下半年收入料有中個位數增長（第二版）

【09：13】期指開報19157點，跌79點。

【09：03】華章科技 （01673） 、利寶閣集團 （01869） 今早復牌。

【09：00】阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 、中芯 （00981） 、港鐵 （00066） 等今日公布業績。

【08：57】恒指黑期跌約87點，報19103點，道指期貨升90點，報35292點。

【08：41】【業績｜保險】宏利金融次季賺10.3億加元　派息0.365加元

【08：34】【業績︱餐飲股】百勝中國中期按年多賺1.7倍　同店銷售增11%

【08：10】【NVDA】憂慮將實施新出口管制　百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片

【08：09】【業績｜濠賭股】永利次季轉賺6100萬美元　收入大升5.6倍

【07：46】【內房銷售】旭輝上月銷售按年跌70%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）

【07：45】【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益

【07：45】【Morning精點】32.6萬人認購銀債、發行額加碼至550億︱中國CPI陷入負值、統計局：階段性下跌

【07：45】港股ADR收報19135點，跌110點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報63.8元，較港收市價低0.05元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報334.41元，較港收市價低2.79元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.72元，較港收市價低1.38元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股即市走勢波動，道指中段曾跌255點後一度倒升，午後傳出拜登將簽署限制在華投資行政命令，隨即再轉跌勢，道指收市跌191點，收報35123點；納指跌1.2%，收報13722點；標指跌0.7%，收報4467點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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