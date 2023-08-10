  • 29°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜保險】宏利金融次季賺10.3億加元　派息0.365加元

股市 08:41 2023/08/10

分享：

分享：

【業績｜保險】宏利金融次季賺10.3億加元　派息0.365加元

宏利金融 （00945） 第二季賺10.3億加元，扭轉去年同期的虧損21.2億加元，亦較去年同期過渡性盈利1.68億加元多5倍，而核心盈利升4%至16億加元。公司每股普通股派發0.365加元股息。

季內，宏利年度化保費等值銷售額（APE）上升12%至16億加元，新造業務價值上升10%至5.85億加元，新造業務CSM上升15%至5.9億加元，全球財富與資產管理業務錄得22億加元的淨流入，較去年同期的淨流入17億加元多29%。

同時，公司「壽險資本充裕測試」（LICAT）比率錄得136%的水平。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，亞洲業務隨著區内尤其是香港的經濟逐步復甦，APE銷售額和新業務CSM都錄得了26%的增幅。

公司表示，香港方面，第2季APE銷售額按年增長了1倍，反映香港與中國內地自今年2月恢復通關後主要在內地訪客回歸的帶動下，經紀及銀保渠道的銷售額均錄得強勁增長。

另外，公司指，繼續在菲律賓的專屬網上保險平台Manulife Shop内推動「代理人簡歷互聯方案」的採用比率，以進一步加强客戶體驗。此舉使第二季通過該平台提交的投保申請數目按季增長16%。公司計劃在下半年在其他市場推出「代理人簡歷互聯方案」。

相關文章：

【業績｜保險】宏利金融跌1%　首季扭虧轉賺14億加元　派息0.365加元

【滙豐HSBC】保監局公布首季保險業統計數據　滙豐保險：首季新造業務保費逾100億元　宏利：内地客APE超疫前水平

【泰加亂局】泰加保險控股：接獲聯交所上市委員會除牌決定　已提交覆核書面申請

編輯：姚卓然

港股 保險公司 香港 派息 財富及資產管理 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績︱創科669】創科實業急瀉兩成　上半年少賺17.7%、中期息95仙　毛利率第15年上升　管理層：下半年收入料有中個位數增長（第二版）

下一篇文章

【ET開市直擊】限投令下科技股冇運行？憧憬內地再救市可吼板塊（歡迎觀眾問股）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌
【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
【Morning精點】碧桂園爆資金危機︱陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠
【Morning精點】碧桂園爆資金危機︱陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠
【美股收市】美股過山車　道指收市跌191點　納指跌1.2%　英偉達跌5%（不斷更新）
【美股收市】美股過山車　道指收市跌191點　納指跌1.2%　英偉達跌5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款