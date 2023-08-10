▲ 【業績｜保險】宏利金融次季賺10.3億加元 派息0.365加元

宏利金融 （00945） 第二季賺10.3億加元，扭轉去年同期的虧損21.2億加元，亦較去年同期過渡性盈利1.68億加元多5倍，而核心盈利升4%至16億加元。公司每股普通股派發0.365加元股息。

季內，宏利年度化保費等值銷售額（APE）上升12%至16億加元，新造業務價值上升10%至5.85億加元，新造業務CSM上升15%至5.9億加元，全球財富與資產管理業務錄得22億加元的淨流入，較去年同期的淨流入17億加元多29%。

同時，公司「壽險資本充裕測試」（LICAT）比率錄得136%的水平。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，亞洲業務隨著區内尤其是香港的經濟逐步復甦，APE銷售額和新業務CSM都錄得了26%的增幅。

公司表示，香港方面，第2季APE銷售額按年增長了1倍，反映香港與中國內地自今年2月恢復通關後主要在內地訪客回歸的帶動下，經紀及銀保渠道的銷售額均錄得強勁增長。

另外，公司指，繼續在菲律賓的專屬網上保險平台Manulife Shop内推動「代理人簡歷互聯方案」的採用比率，以進一步加强客戶體驗。此舉使第二季通過該平台提交的投保申請數目按季增長16%。公司計劃在下半年在其他市場推出「代理人簡歷互聯方案」。

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編輯：姚卓然