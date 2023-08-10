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【業績︱餐飲股】百勝中國中期按年多賺1.7倍　同店銷售增11%

股市 08:34 2023/08/10

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【業績︱餐飲股】百勝中國中期按年多賺1.7倍　同店銷售增11%

百勝中國 （09987） 公布中期業績。截至6月30日，百勝中國中期淨利潤為4.86億美元，按年增長1.66倍，每股盈利為1.16美元。

期內，總收入55.7億元，按年增長16%，系統銷售額較去年同期增24%。其中，肯德基和必勝客分別增加24%和23%，主要受惠於同店銷售額增長，新門店貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。同店銷售額按年增加11%，其中肯德基和必勝客分別增加11%和10%。

經營利潤為6.73億美元，較去年同期增加1.47倍，主要得益於銷售額上升和利潤率提升。

集團表示，公司2023財年目標保持不變，淨新增約1100至1300家新店，資本支出在7億至9億美元之間。

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【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

【盈喜︱餐飲股】叙福樓發盈喜料半年賺至少4500萬、按年增逾5.6倍　受惠低基數及餐廳數增加

【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍　派息0.13美元　管理層：人均銷售更審慎、今季續主力提振銷售（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

港股 百勝中國（09987） 必勝客 KFC
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