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【NVDA】憂慮將實施新出口管制　百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片

股市 08:10 2023/08/10

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【NVDA】憂慮將實施新出口管制　百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片

外電報道，因憂慮美國將實施新出口管制，內地互聯網巨頭正爭相採購AI股王英偉達 Nvidia（美：NVDA）芯片。報道指，百度 （09888） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、字節跳動已下單訂購50億美元的芯片。

報道引述知情人士透露，這些中國公司已下單10億美元，採購約10萬顆英偉達A800處理器，今年交付。另外，還採購了40億美元的圖形處理器（GPU），2024年交付。

A800是英偉達A100的弱化版本，數據傳輸速度較A100慢。美國去年對中國實施出口限制，中國科技公司只能購買A800。內地互聯網集團競相囤積A800芯片，因擔心新出口限制會影響到英偉達的弱化版芯片，以及因需求旺盛而導致更廣泛的GPU短缺。

這些芯片對人工智能系統至關重要。報道引述百度員工表示，若沒有這些英偉達芯片，就無法進行任何大型語言模型的訓練。

【NVDA】英偉達發布新AI芯片GH200　股價曾挫3%

責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 騰訊控股（00700） 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） NVIDIA
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