  • 29°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 08:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績︱Disney】迪士尼下調內容開支預測、無廣告版Disney+加價　股價盤後升2%

股市 07:49 2023/08/10

分享：

分享：

【美股業績︱Disney】迪士尼下調內容開支預測、無廣告版Disney+加價　股價盤後升2%

迪士尼 Disney（美︰DIS）公布季度業績。迪士尼季度收入按年增長4%至223.3億美元，略低於市場預期的225億美元，因錄得 26.5億美元的一次性費用和減值，上季按年轉淨虧損4.6億美元，至於經調整每股收益為1.03美元，高於預期的0.95美元。

迪士尼股價盤後升逾2%，報89.68美元。

期內，Disney+訂閱用戶數為1.46億，按季下跌7.4%，多於市場預期，大部分用戶流失來自 Disney+ Hotstar，公司失去印度板球超級聯賽轉播權後，用戶量下降24%。

迪士尼宣布，10月12日起將提高無廣告流媒體服務價格，並打擊密碼共享。其中，Disney+無廣告版本加價27%，由目前的11美元加至14美元。無廣告版本的Hulu加價20%至18美元。

至於公園、體驗和產品部門收入增長13%至83億美元，高於預期的82.5億美元。

迪士尼暫代財務總監Kevin Lansberry表示，公司預計今年內容方面開支約270億美元，較慣常約300億美元低，部分原因是荷理活編劇和演員罷工，導致產出減少。另外，預計資本支出約50億美元，亦低於此前預測。

【美股焦點】迪士尼CEO：將減少星球大戰和漫威系列支出以削成本　另尋求出售電視資產

【Disney】迪士尼據報或出售印度串流媒體業務Star India

責任編輯︰梁浩碩

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜濠賭股】永利次季轉賺6100萬美元　收入大升5.6倍

下一篇文章

【內房銷售】旭輝上月銷售按年跌70%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】碧桂園爆資金危機︱陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠
【Morning精點】碧桂園爆資金危機︱陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【美股收市】美股過山車　道指收市跌191點　納指跌1.2%　英偉達跌5%（不斷更新）
【美股收市】美股過山車　道指收市跌191點　納指跌1.2%　英偉達跌5%（不斷更新）
【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌
【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款