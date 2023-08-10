▲ 【美股業績︱Disney】迪士尼下調內容開支預測、無廣告版Disney+加價 股價盤後升2%

迪士尼 Disney（美︰DIS）公布季度業績。迪士尼季度收入按年增長4%至223.3億美元，略低於市場預期的225億美元，因錄得 26.5億美元的一次性費用和減值，上季按年轉淨虧損4.6億美元，至於經調整每股收益為1.03美元，高於預期的0.95美元。

迪士尼股價盤後升逾2%，報89.68美元。

期內，Disney+訂閱用戶數為1.46億，按季下跌7.4%，多於市場預期，大部分用戶流失來自 Disney+ Hotstar，公司失去印度板球超級聯賽轉播權後，用戶量下降24%。

迪士尼宣布，10月12日起將提高無廣告流媒體服務價格，並打擊密碼共享。其中，Disney+無廣告版本加價27%，由目前的11美元加至14美元。無廣告版本的Hulu加價20%至18美元。

至於公園、體驗和產品部門收入增長13%至83億美元，高於預期的82.5億美元。

迪士尼暫代財務總監Kevin Lansberry表示，公司預計今年內容方面開支約270億美元，較慣常約300億美元低，部分原因是荷理活編劇和演員罷工，導致產出減少。另外，預計資本支出約50億美元，亦低於此前預測。

【美股焦點】迪士尼CEO：將減少星球大戰和漫威系列支出以削成本 另尋求出售電視資產

【Disney】迪士尼據報或出售印度串流媒體業務Star India

責任編輯︰梁浩碩