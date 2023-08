【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益

美國白宮發布行政命令,限制美國風險投資和私募股權投資中國的高科技行業,包括量子計算、半導體和人工智能等,並要求美國公司在投資廣泛的中國公司時,披露更多訊息。官方強調新規定旨在加強國家安全,而不是擾亂跨境投資。

拜登表示,「美國對開放投資的承諾,是經濟政策的基石,但某些美國投資可能會加速、並增加某些國家發展敏感技術和產品的成功,以對抗美國及其盟國。」除了在附件之外,行政命令中沒提及中國,但附件中確認「The People’s Republic of China、The Special Administrative Region of Hong Kong、The Special Administrative Region of Macau」為令人關注的地區。

而美國財政部就關於行政命令的具體實施範圍,徵求公眾意見,其新聞稿亦直接提及中國、香港及澳門,諮詢期45日。

有政府高層表示,正在考慮對公開市場交易的中國證券給予豁免。官員表示,有關風險投資和私募股權的規定,旨在限制美國專業知識的轉讓。 白宮表示,風險投資和私募股權投資通常為公司提供額外的好處,例如獲得顧問、管理協助、人才網絡和更多的融資機會。

彭博報道指,中國表示將密切關注有關動向,堅決維護自身權益。中國駐美國使館發言人劉鵬宇在聲明中稱,儘管中方一再表達高度關切,但美方仍繼續推進新的投資限制。

記者:譚志偉