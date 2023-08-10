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【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益

股市 06:38 2023/08/10

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美國白宮發布行政命令，限制美國風險投資和私募股權投資中國的高科技行業，包括量子計算、半導體和人工智能等，並要求美國公司在投資廣泛的中國公司時，披露更多訊息。官方強調新規定旨在加強國家安全，而不是擾亂跨境投資。

拜登表示，「美國對開放投資的承諾，是經濟政策的基石，但某些美國投資可能會加速、並增加某些國家發展敏感技術和產品的成功，以對抗美國及其盟國。」除了在附件之外，行政命令中沒提及中國，但附件中確認「The People’s Republic of China、The Special Administrative Region of Hong Kong、The Special Administrative Region of Macau」為令人關注的地區。

而美國財政部就關於行政命令的具體實施範圍，徵求公眾意見，其新聞稿亦直接提及中國、香港及澳門，諮詢期45日。

有政府高層表示，正在考慮對公開市場交易的中國證券給予豁免。官員表示，有關風險投資和私募股權的規定，旨在限制美國專業知識的轉讓。 白宮表示，風險投資和私募股權投資通常為公司提供額外的好處，例如獲得顧問、管理協助、人才網絡和更多的融資機會。

彭博報道指，中國表示將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。中國駐美國使館發言人劉鵬宇在聲明中稱，儘管中方一再表達高度關切，但美方仍繼續推進新的投資限制。

記者：譚志偉

美股 國防 地緣政治 中國市場 科技產品 科技戰 外交 經濟 人工智能 香港
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