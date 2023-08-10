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【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果

理財智慧 08:10 2023/08/10

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由政府發行的銀色債券於周三（9日）截止認購，今年發行的銀債保證息率達5厘，銀債認購反應十分熱烈。政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料，今批銀色債券初步認購金額約721.8億港元，認購人數約32.6萬名，較去年高13%，兩者都創出新高，平均每人認購額逾22萬元。港府續指，由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限550億港元，料於下周三（16日）公布配發結果。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
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滙豐（00005）香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「經滙豐認購銀債的金額及數量再創新高，當中超過30%的客戶是首次經本行認購銀債。在市場充滿不確定性的環境下，低風險及能提供最少5%穩定回報的銀債因而獲投資者青睞。隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，今年經該渠道遞交的申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。」

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【理財個案】慳家5旬夫婦想提早退休 買樓收租係咪明智之選?，詳見【下一頁


    恒生銀行（00011）投資及財富管理部主管連錦東表示：「恒生客戶認購第八批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數及認購金額均打破歷年紀錄，可見在現時投資環境波動的情況下，能提供穩定回報的產品獲市場追捧。恒生今年更特別增設Mobile App認購渠道，客戶反應踴躍，而透過各個數碼渠道認購的總人數及金額均按年大增超過6成。」

    有盈退休：認購銀債「蛤乸之謎」，詳見【下一頁

    中銀香港（02388）個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示：「今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀香港認購銀色債券的人數及金額均創出新高。線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行申請的人數更上升超過2成。本行預計今年市場整體認購人數可超過32萬人，如果以發行額最多增至港幣550億元計算，預計申請20手或以下可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的5厘保證回報，相信長者會長期持有銀色債券作收息之用。」 中銀香港又指，將提供銀色債券退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。 
     

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    責任編輯：陳詠妍

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