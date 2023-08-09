▲ 【互聯互通】李小加：大灣區金融管轄分境内外 離真正「互通」仍漫長

港交所 （00388） 前行政總裁、滴灌通聯合創始人及主席李小加表示，粵港澳大灣區的經濟體量雖然龐大，惟與國際上的灣區不同，3地各有不同的司法管轄區，而監管和金融政策亦有差異，認為離真正意義上的「聯通」仍很長的距離。

李小加參加「星展銀行2023粵港澳大灣區論壇」時指出，粵港澳在地域上雖近，但金融只能劃為境內，或直接被視為境外，「灣區不灣區，在金融障礙上還是太大區別」。

他續指，境内資本向下管制的放鬆目前暫未能實現，因此「互聯互通」目前更多的在科技上的「互聯互通」。他補充，深圳聚集大量科技型、技術型的人才，而香港則雲集境外資本，倘兩者在大灣區有效地互聯互通，長遠而言可引發不同的「化學反應」，為內地科企帶來國際化的視野、影響力和思維。他又稱，内地的技術本質上不落後國際，惟須與國際資本有更好的結合。

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記者：伍鍵文（深圳直擊）