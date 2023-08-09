【歐洲經濟】液化天然氣供應或受累　歐洲天然氣價格曾升逾2成　通脹憂慮升溫

距離入冬尚有約3個月，但全球各地均開始為冬天所需的天然氣進行儲備。然而澳洲液化天然氣出口受罷工窒礙，令全球天然氣加價或有機會因此再次進入升。歐洲的基準天然氣價格連升3日，周三（9日）單日曾升超過20%。

消息指，雪佛龍（美：CVX）和Woodside Energy Group Ltd.在澳洲的工廠員工投票贊成罷工，現時尚未清楚罷工的時機以及是否會舉行。全球爭相搶購天然氣之際，罷工可能影響澳洲液化天然氣出口。作為歐洲基準天然氣的荷蘭近月天然氣期貨周三曾升21%至37.74歐元，英國天然氣期貨則最多升20%。

石油價格曾持續上升，紐約期油升1%，升至每桶83美元。歐元區及英國去年至今出現的高通脹元兇之一，正是受到能源價格上升問題困擾，若天然氣價格再度暴升，或加劇當地通脹憂慮。

另外，挪威的季節性維護可能延遲，也為天然氣供應帶來風險，加劇了價格上行壓力。就目前而言，價格上升因素葬過了低迷需求和歐洲異常高庫存的影響。



諮詢公司Inspired Plc的董事Nick Campbell表示，如果出現供應中斷，亞洲買家可能會加價進口液化天然氣，以取代澳洲供應，也會影響歐洲需求和價格。



盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，在俄烏緊張局勢加劇之際，市場似乎也難以對健康的冬季庫存與出現寒冷季節的風險之間的不匹配進行定價。

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編輯：葉志偉