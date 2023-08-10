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【通脹似虎】生活成本上漲　Beyond Meat植物肉滯銷

商業 15:00 2023/08/10

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由於生活成本上升導致消費者變得更謹慎，也令標榜以植物製作的「未來肉」公司Beyond Meat的銷售額下降了近三分之一。Beyond Meat表示截至6月底的三個月內，淨收入已較去年同期下降了30.5%，消息公布後該公司股價在紐約盤後交易中下跌近12%。

【企業破產】日本7月企業破產達758家同比增5成

去年Beyond Meat宣布計劃裁員約200人，以節省約3,900萬美元（約3.04億港元）的成本。該公司在周初表示，因受到「植物肉類需求疲軟、高通脹、利率上升以及對經濟衰退可能性的持續擔憂」的影響，目前預計年收入為3.6至3.8億美元（約28.1至29.7億港元），低於此前預計的4.15億美元（約32.4億港元）。

Beyond Meat行政總裁Ethan Brown表示，對純素產品健康益處的嚴格審查也打擊了植物肉的需求。但Beyond Meat並不是唯一陷入困境的公司，其他食品製造商也看到了對肉類替代品的需求下降。純素食品公司Meatless Farm停止業務並解雇了員工，而香腸生產商Heck亦以消費者需求不足為由減少了純素產品系列。

英國素食協會表示，英國的生活成本危機正在對人們的購買選擇產生重大影響，而「無肉農場」亦表示替代肉類市場已經變得擁擠。

【寵物商機】為愛貓願月花5000元　香港貓迷每年市場規模達18億元

責任編輯：李智賢

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