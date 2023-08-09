【一夜致富？】中國上半年銷售彩票2740億人幣、按年增5成　平均每人花費194元創新高

▲ 【一夜致富？】中國上半年銷售彩票2740億人幣、按年增5成 北京、浙江和天津居民買得最多

不少香港人會買六合彩希望一夜致富，而內地則流行彩票。根據財政部公佈的數據，今年上半年，中國共銷售彩票2738.99 億元（人民幣，下同），按年增長50.4%，當中廣東、浙江、江蘇銷售最強，分別售出277.8億、217.4億及215.7億元彩票。

內媒《晚點財經》按照2022 年常住人口進一步計算了各省的人均買彩票支出，結果顯示，今年上半年北京、浙江和天津居民買得最多，人均支出分別達到332元、331元和328元，而海南、廣西居民對彩票最不感興趣，人均消費都沒有過百，整體而言，今年上半年，平均每位內地人花了194元買彩票，是2019年同期的1.5倍，並創下歷史新高。

彩票銷售基數較低 刮刮樂冒起

報道提到，今年上半年中國彩票業大幅復甦的特殊性在於，之前幾年疫情極大影響了線下客流，這又是一個完全依賴線下渠道銷售的行業，導致彩票銷售基數較低。此外，今年多個大型主流賽事也帶動了體育彩票的銷售增長，財政部數據顯示，上半年體育彩票尤其是競猜型體彩的銷售額增速達到了110%，明顯快於福利彩票以及樂透型彩票。

報道分析，屬於「及時行樂」 的即開型彩票（即刮刮樂）近幾年逆勢增長，從2019 年到2022 年，即開型彩票年平均增速達到27.5%，即使是受疫情影響最嚴重、整個彩票行業全年銷售額下滑超兩成的2020 年，刮刮樂”的銷售額仍然增長了3%。

相關文章：

【中國經濟】中國CPI陷入負值 7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4% 統計局：階段性下跌

【解讀中國經濟】中國7月出口數據大遜預期 景順反稱：出口量意外強勁、進口反映急切需刺激

責任編輯：李哲毅