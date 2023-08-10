  • 32°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【企業破產】日本7月企業破產達758家同比增5成

商業 13:00 2023/08/10

分享：

分享：

東京商工研究所公布日本7月份企業破產數字，全國有758家企業破產，比去年同期增加53.4%，是連續第16個月同比增長。其中有49宗是因無法償還「零零貸款」而破產，為單月最高，此外原材料價格高企導致的成本增加也增加了企業壓力，因無法轉嫁原材料價格上漲而難以繼續經營的企業佔58宗，是上年同月的接近3倍。

【中小企】中小企業務收益動向指數　由6月44.4升至7月45.8

2023年7月，日本全國債務金額1,000萬日圓（約54.5萬港元）以上的企業破產數為758家，債務總額為1621.37億日圓（約88.4億港元），同比增長91.7%。自2022年4月起，破產個案數字連續16個月超過同比增長，在2023年的增幅亦有所增加，7月增幅達53.4%，為新冠疫情期間增幅最大。

負債總額兩個月來首次超過上年同月。負債超過100億日圓的破產案發生3宗，上年同月只有1宗，7月負債額自2020年的1008.21億日圓（約55億港元）以來，時隔3年首次突破1,000億日圓。2023年7月與新冠疫情相關的破產數量為271宗，較上年同月增長56.6%。自2020年2月以來已累計總數達到6,650宗。

隨著日本政府在疫情期間對企業的財務支援結束，「零零貸款」償還、物價高企、勞動力短缺等問題疊加，中小企業現金流持續陷入困境。隨著疫後銷售額增長而產生的資金需求增加，將是未來破產趨勢的關鍵點。企業破產數量繼續增加的可能性越來越大，特別是那些復甦緩慢、債務過多、金融機構難以為其提供支持的企業。

【中小企業】港中小企營商信心回落　渣打維持經濟增長4.3%預測

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】涼茶茶包變身禮品裝 營業額冀增2成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【寵物商機】為愛貓願月花5000元　香港貓迷每年市場規模達18億元
今日
【寵物商機】為愛貓願月花5000元　香港貓迷每年市場規模達18億元
【寵物商機】受惠政府資助　香港貓迷博覽會2023成亞洲最大貓展
2023/08/09
【寵物商機】受惠政府資助　香港貓迷博覽會2023成亞洲最大貓展
【美食博覽】美與健生活、家電家居博覽　展商謹慎樂觀冀有1、2成增長
2023/08/09
【美食博覽】美與健生活、家電家居博覽　展商謹慎樂觀冀有1、2成增長
【餐飲業】快餐業永久轉變？　送貨與外賣定單增
2023/08/08
【餐飲業】快餐業永久轉變？　送貨與外賣定單增

你可能感興趣

【寵物商機】為愛貓願月花5000元　香港貓迷每年市場規模達18億元
今日 11:00
【寵物商機】為愛貓願月花5000元　香港貓迷每年市場規模達18億元
【寵物商機】受惠政府資助　香港貓迷博覽會2023成亞洲最大貓展
15:16 2023/08/09
【寵物商機】受惠政府資助　香港貓迷博覽會2023成亞洲最大貓展
【美食博覽】美與健生活、家電家居博覽　展商謹慎樂觀冀有1、2成增長
11:00 2023/08/09
【美食博覽】美與健生活、家電家居博覽　展商謹慎樂觀冀有1、2成增長
經濟數據表現 疫情 日本 金融機構 東京
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【餐飲業】快餐業永久轉變？　送貨與外賣定單增
【餐飲業】快餐業永久轉變？　送貨與外賣定單增
【中小企】中小企業務收益動向指數　由6月44.4升至7月45.8
【中小企】中小企業務收益動向指數　由6月44.4升至7月45.8
【工展會】博覽館偏遠致工展會購物節銷情差　展商：不及預期一半生意
【工展會】博覽館偏遠致工展會購物節銷情差　展商：不及預期一半生意
【美食博覽】美與健生活、家電家居博覽　展商謹慎樂觀冀有1、2成增長
【美食博覽】美與健生活、家電家居博覽　展商謹慎樂觀冀有1、2成增長
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【寵物商機】受惠政府資助　香港貓迷博覽會2023成亞洲最大貓展
【寵物商機】受惠政府資助　香港貓迷博覽會2023成亞洲最大貓展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款