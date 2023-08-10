【企業破產】日本7月企業破產達758家同比增5成

東京商工研究所公布日本7月份企業破產數字，全國有758家企業破產，比去年同期增加53.4%，是連續第16個月同比增長。其中有49宗是因無法償還「零零貸款」而破產，為單月最高，此外原材料價格高企導致的成本增加也增加了企業壓力，因無法轉嫁原材料價格上漲而難以繼續經營的企業佔58宗，是上年同月的接近3倍。

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2023年7月，日本全國債務金額1,000萬日圓（約54.5萬港元）以上的企業破產數為758家，債務總額為1621.37億日圓（約88.4億港元），同比增長91.7%。自2022年4月起，破產個案數字連續16個月超過同比增長，在2023年的增幅亦有所增加，7月增幅達53.4%，為新冠疫情期間增幅最大。

負債總額兩個月來首次超過上年同月。負債超過100億日圓的破產案發生3宗，上年同月只有1宗，7月負債額自2020年的1008.21億日圓（約55億港元）以來，時隔3年首次突破1,000億日圓。2023年7月與新冠疫情相關的破產數量為271宗，較上年同月增長56.6%。自2020年2月以來已累計總數達到6,650宗。

隨著日本政府在疫情期間對企業的財務支援結束，「零零貸款」償還、物價高企、勞動力短缺等問題疊加，中小企業現金流持續陷入困境。隨著疫後銷售額增長而產生的資金需求增加，將是未來破產趨勢的關鍵點。企業破產數量繼續增加的可能性越來越大，特別是那些復甦緩慢、債務過多、金融機構難以為其提供支持的企業。

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責任編輯：李智賢

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