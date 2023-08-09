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【業績︱鴻海系】富智康上半年虧損擴大1.1倍至5002萬美元　手機製造業需求續萎縮

股市 20:43 2023/08/09

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【業績︱鴻海系】富智康上半年虧損擴大1.1倍至5002萬美元　手機製造業需求續萎縮

鴻海系手機代工廠富智康 （02038） 發公告指，上半年營收26.78億美元，按年跌35.1%；毛利3962.1萬美元，按年跌51.5%；虧損5001.6萬元，按年擴大110.3%，每股蝕0.6美仙，不派中期息。

富智康指，手機製造業嚴峻的市場環境，較大的利潤率下行壓力及需求萎縮的情況持續出現，並料將延續至下半年。富智康稱，機構件及系統組裝業務的利潤率下行壓力巨大並且持續增加，尤其是在市場需求疲軟、庫存及產能過剩，以及市場產能過剩的情況下，儘管集團一直在積極處置閒置資產，但由於產能利用率不斷下降，集團的閒置成本一直在增加。

富智康提到，由於手機市場現時需求有限，會採取積極進取的業務策略，成立專門的業務開發團隊，以推動拓展新市場。

若以地區劃分，富智康半年亞洲業務收入18.75億元，按年跌34.6%；歐洲業務收入3.46億美元，按年跌29.6%；美洲業務收入4.56億元，按年跌40.5%。

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【鴻海系】富智康首季虧損擴大至5231萬美元　預告上半年綜合淨虧損亦增加

【業績｜鴻海系】富智康去年盈轉虧　全年蝕7211萬美元

記者：李哲毅

富智康集團（02038） 港股
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