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【寵物商機】為愛貓願月花5000元　香港貓迷每年市場規模達18億元

商業 11:00 2023/08/10

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展覽集團主辦的「香港貓迷博覽會」將於8月25至27日於香港會議展覽中心舉行。據該集團的「全香港住戶飼養貓隻的數據及趨勢分析調查」，受訪者平均每月飼養貓隻花費為1,495元，較去年1,253元增加近20%，超過3,500元的貓迷也有4%。有出席活動貓主更表示，雖然只有養一隻貓，但月花5,000元在貓糧和美容，顯示寵物商機無限。

【寵物商機】受惠政府資助　香港貓迷博覽會2023成亞洲最大貓展

港貓主平均每月飼養貓隻花費為1,495元

據展覽集團發佈的香港住戶養貓數據及趨勢分析調查，逾四成受訪養貓人士飼養1隻貓，飼養5隻貓或以上的也由去年的3%增加至今年的8%，升幅最為明顯，最喜愛貓隻依次為短毛家貓（32%）、英國短毛貓（28.8%）、布偶貓（8.53%）、美國短毛貓（8%）及異國短毛貓（7.85%）。受訪者平均每月飼養貓隻花費為1,495元，較去年1,253元增加近20%，超過3,500元的貓迷也有4%。

出席貓迷博覽會活動的貓迷李小姐表示，雖然只有養一隻貓，但非常願意為愛貓花錢，會月花5,000元在貓糧和美容等，並計劃在貓迷博覽消費2,000元。另一貓迷馮小姐亦表示，每月花費約2,000元養貓，主要花費在貓糧和美容上。而會在貓迷博覽上推出以貓為主角的新作品的漫畫家文地貓，也是十多年的資深貓迷，表示每月花費也是1,000多元，會在貓迷博覽消費數千元，笑言視乎現場貓糧有沒有特價。

漫畫家文地貓是十多年的資深貓迷，她會在貓迷博覽上推出以貓為主角的新作品。（李智賢攝）

展覽集團總經理朱雪玲表示，香港寵物市場規模龐大，以一隻猫每月平均消費1,495元計算，全年市場規模將達18億元。她指隨著香港的生育率偏低，越來越多的大眾選擇養寵物，預計未來寵物市場需求將持續上升，同時與寵物相關的文創產品、潮流玩具和藝術品也將伴隨市場需求的增長而蓬勃發展。

政府資助展商場地租金助封蝕本門

受惠於商務及經濟發展局推出的14億元「定期展覽獎勵計劃」，今屆貓迷博覽規模成歷屆之最，一躍成為亞洲最大型的貓主題展覽。有展商表示因有政府贊助場租，不用太擔心生意額，因此以宣傳品牌為目標，銷售其次。

嘉葆利(CARBALI)是本地潮流服飾品牌，今年首次參加貓迷博覽。老闆杜海紅表示，該品牌會用寵物為主角設計服飾，這次是首次參加貓迷博覽，會售賣各種以貓和藝術名畫為圖案的T恤等流行服飾。她表示由於政府有為參加展覽的公司提供資助了場地租金，大為減輕了成本，因此銷售壓力並不大，毋須擔心生意額，這次參展主要以宣傳品牌為目標，銷售其次。

嘉葆利老闆杜海紅(右二)表示，由於政府有為參加展覽的公司提供資助了場地租金，大為減輕了成本，因此銷售壓力並不大。（李智賢攝）

毛毛聊是小本經營的工作室，販賣各種手作設計的精品。負責人關嘉儀表示，她之前只在一些社區市集擺小攤，販賣以貓圖案為設計的明信片、布袋等手作精品，而這次是第一次參加大型博覽。她指政府資助了場地租金讓她不用擔心會蝕大本，因此抱著一試無妨的心態參展，希望透過參展讓更多愛貓之人認識她的品牌，進而在她的網站繼續消費，因此雖然也會以生意額為目標，但宣傳也是最重要的目標。

毛毛聊負責人關嘉儀表示，這是首次參加大型博覽，因政府資助了場地租金讓她不用擔心會蝕大本，抱著一試無妨的心態參展。（李智賢攝）

展商以宣傳為主要目標

貓芝蓮是以貓為主要對象的寵物食品公司，負責品牌策劃的聯合創辦人葉朗生表示，他們是今年才創辦的品牌，由於坊間的寵物零食和甜品都未能讓貓咪和主人一齊享用，又或是使用了不適合貓食用的材料，所以就成立以「人貓共融」為目標的食品品牌，讓貓主能和愛貓一起吃。另一聯合創辦人的主廚劉敏慧亦表示，他們不只是獲得食環署牌照的食品無應商，各款貓甜品都是用獲獸醫認可的食材制作。葉朗生表示由於是新品牌，因此需要更多宣傳，參加貓迷博覽不只讓貓迷認識這品牌。亦能讓更多貓Cafe認識他們，創造長遠合作機會。

貓芝蓮創辦人葉朗生（左）和劉敏慧製作能讓貓主和貓也可以一齊吃的甜品，希望透過貓迷博覽讓更多貓Cafe認識他們，創造長遠合作機會。（李智賢攝）

【美食博覽】美與健生活、家電家居博覽　展商謹慎樂觀冀有1、2成增長

本報記者：李智賢

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