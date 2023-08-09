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父母客助兒子上車　486.8萬購得寶花園兩房　重返6年前價位

股樓投資 20:16 2023/08/09

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樓價調整，有父母趁機資助兒子入市。利嘉閣莊雅琁稱，牛頭角得寶花園H座中層1室，實用面積382平方呎，兩房間隔，坐向東南，外望開揚山景，日前以486.8萬元易手，重返六年前價位，實用呎價約12,743元。 

莊雅琁續說，買家為廿四孝父母，為助兒子上車，希望尋找一個交通方便，鄰近地鐵的住所，其後找到上址，而繼多次議價後，終以486.8萬元易手，略低於市價。

據悉，原業主於2012年以約318萬元購入單位，現帳面獲利168.8萬元，物業期內升值約53%，而屋苑現時有約79個放盤，最低入場費約370萬元起。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

得寶花園 牛頭角 二手市場 私人屋苑 利嘉閣

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