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【國泰業績】國泰航空上半年盈利能力有多高？ 核心業務溢利率媲美歷來最佳
國泰航空 （00293） 上半年恢復盈利，若扣除港府優先股部分，普通股股東應佔溢利達39.6億元，較國泰2016年至22年過去7年全年表現都要理想。若以邊際利潤（溢利率）計，國泰航空上半年溢利率達9.1%，盈利能力在過去15年僅次於2010年，而國泰航空2010年業績為歷年表現最佳。
國泰股空盈利受中國國航 （00753） 持股等非自營業務左右，若撇除有關影響，國泰航空及附屬公司上半年盈利47.6億元，溢利率更達10.9%，兩者都比過去12年全年表現理想。
值得注意，國泰航空2010年破紀錄業績中，有來自出售香港空運站和港機工程的溢利，也有視作減持國航股份的收益，撇除有關特殊項目，該年自營航空業務溢利大約為80.77億元，溢利率大約為9.02%，反映國泰航空主營業務今年初盈利能力可媲美歷史最佳表現。
國泰或可挑戰盈利高峰 惟派息力受礙、高盈利能力受多因素影響
因應北半球航空旺季處於下半年，國泰航空下半年業績一般較上半年優勝，國泰航空全年或有望挑戰盈利新高。主席賀以禮最新在業績會，拒提供類似指引，但相信集團可維持經營正現金流。
即使國泰航空業績展示強勁復甦，但集團前三年累計虧損達350億元，而目前政府認購的優先股將於今年起提高利息，國泰料將以贖回優先股為首要目標，未必能提供大額股息分紅。國泰航空現部署今年底贖回一半（97.5億元）優先股，明年7月底前再贖回餘下優先股。
另一方面，內地恢復國際航班的進度緩慢，亦推高內地居民經香港出境的需求，一旦內地加快恢復國際航班，而中國經濟放慢逐漸影響居民收入，都會成為國泰能否保持高盈利能力的挑戰。
|國泰航空
|普通股股東
|扣除聯屬公司影響
|應佔溢利（億元）
|溢利率
|國泰航空盈利（億元）*
|溢利率
|2023上半年
|39.6
|9.1%
|47.6
|10.9%
|2022
|-71.6
|-14.0%
|-2.6
|-0.5%
|2021
|-61.2
|-13.4%
|-28.2
|-6.2%
|2020
|-218.8
|-46.6%
|-173.9
|-37.1%
|2019
|16.9
|1.6%
|2.4
|0.2%
|2018
|23.5
|2.1%
|2.4
|0.2%
|2017
|-12.6
|-1.3%
|-43.0
|-4.4%
|2016
|-5.8
|-0.6%
|-33.6
|-3.6%
|2015
|60.0
|5.9%
|35.7
|3.5%
|2014
|31.5
|3.0%
|18.5
|1.7%
|2013
|26.2
|2.6%
|18.4
|1.8%
|2012
|9.2
|0.9%
|-1.1
|-0.1%
|2011
|55.0
|5.6%
|34.2
|3.5%
|2010#
|140.5
|15.7%
|111.1
|12.4%
|2009#
|46.9
|7.0%
|41.3
|6.2%
|*2020年或之前大致為國泰航空和國泰港龍業績；2021年或之後為國泰航空及附屬公司扣除特殊項目表現
|#2010、2009年國泰航空公司業績都有入帳出售香港空運站和港機工程溢利，2010年有入帳視作出售國航股份收益，而2023年沒有計入同類特殊項目
|資料來源：國泰業績公告
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記者：麥德銘