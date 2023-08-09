【國泰業績】國泰航空上半年盈利能力有多高？　核心業務溢利率媲美歷來最佳

國泰航空 （00293） 上半年恢復盈利，若扣除港府優先股部分，普通股股東應佔溢利達39.6億元，較國泰2016年至22年過去7年全年表現都要理想。若以邊際利潤（溢利率）計，國泰航空上半年溢利率達9.1%，盈利能力在過去15年僅次於2010年，而國泰航空2010年業績為歷年表現最佳。

國泰股空盈利受中國國航 （00753） 持股等非自營業務左右，若撇除有關影響，國泰航空及附屬公司上半年盈利47.6億元，溢利率更達10.9%，兩者都比過去12年全年表現理想。

值得注意，國泰航空2010年破紀錄業績中，有來自出售香港空運站和港機工程的溢利，也有視作減持國航股份的收益，撇除有關特殊項目，該年自營航空業務溢利大約為80.77億元，溢利率大約為9.02%，反映國泰航空主營業務今年初盈利能力可媲美歷史最佳表現。

國泰或可挑戰盈利高峰 惟派息力受礙、高盈利能力受多因素影響

因應北半球航空旺季處於下半年，國泰航空下半年業績一般較上半年優勝，國泰航空全年或有望挑戰盈利新高。主席賀以禮最新在業績會，拒提供類似指引，但相信集團可維持經營正現金流。

即使國泰航空業績展示強勁復甦，但集團前三年累計虧損達350億元，而目前政府認購的優先股將於今年起提高利息，國泰料將以贖回優先股為首要目標，未必能提供大額股息分紅。國泰航空現部署今年底贖回一半（97.5億元）優先股，明年7月底前再贖回餘下優先股。

另一方面，內地恢復國際航班的進度緩慢，亦推高內地居民經香港出境的需求，一旦內地加快恢復國際航班，而中國經濟放慢逐漸影響居民收入，都會成為國泰能否保持高盈利能力的挑戰。

國泰航空 普通股股東 扣除聯屬公司影響 應佔溢利（億元） 溢利率 國泰航空盈利（億元）* 溢利率 2023上半年 39.6 9.1% 47.6 10.9% 2022 -71.6 -14.0% -2.6 -0.5% 2021 -61.2 -13.4% -28.2 -6.2% 2020 -218.8 -46.6% -173.9 -37.1% 2019 16.9 1.6% 2.4 0.2% 2018 23.5 2.1% 2.4 0.2% 2017 -12.6 -1.3% -43.0 -4.4% 2016 -5.8 -0.6% -33.6 -3.6% 2015 60.0 5.9% 35.7 3.5% 2014 31.5 3.0% 18.5 1.7% 2013 26.2 2.6% 18.4 1.8% 2012 9.2 0.9% -1.1 -0.1% 2011 55.0 5.6% 34.2 3.5% 2010# 140.5 15.7% 111.1 12.4% 2009# 46.9 7.0% 41.3 6.2% *2020年或之前大致為國泰航空和國泰港龍業績；2021年或之後為國泰航空及附屬公司扣除特殊項目表現 #2010、2009年國泰航空公司業績都有入帳出售香港空運站和港機工程溢利，2010年有入帳視作出售國航股份收益，而2023年沒有計入同類特殊項目 資料來源：國泰業績公告

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記者：麥德銘