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Habitat Property：85%成交價低於銀行估值　籲買家伺機入市尋寶

股樓投資 19:30 2023/08/09

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中港通關後，二手豪宅樓價於今年首季一度短暫反彈，但受息口上升和其他環球因素持續影響，市場交投情緒明顯轉差。Habitat Property董事總經理兼創辦人Victoria Allan預計，今年二手豪宅樓價或跌5%至10%，特別是1,000萬至8,000萬元之間需依賴銀行借貸的物業。不過，目前不少買家正尋求投資機會，而許多急於套現的賣家亦更願意議價，信有望刺激交投量，「現時大約有85%的交易價格均低於銀行估值，這正是賣家和買家之間的期望落差。很多時候，當賣家願意調整價格期望，很容易便能促使交易。」 

她續說，預期利率將在年底前至少再上升一至兩次，加上全球通脹、內地股市表現疲弱以及中美關係持續緊張，將繼續為樓市蒙上陰霾，而最近長實集團（01113）出售波老道 21 號「21 BORRETT ROAD」的計劃告吹，也反映市場短期內會轉淡。又認為在這情況下，香港政府可能需審視進一步調整印花稅和按揭比例，為市場帶來提振作用，提升買家負擔能力及避免出現更多負資產個案。 

不過，Victoria Allan認為樓市前景並非完全消極，反而為某類買家提供一個入市良機，「只要你打算購買長期自住物業，現在正是一個入市的好機會，因為議價空間現時相對擴大，特別是一些較具特色或市場罕見的物業。隨着內地經濟未來幾年逐步恢復，而且更多海外人士獲得香港永久居留權，能夠購買香港物業，將有望刺激樓價上升。」 

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

樓價 豪宅

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