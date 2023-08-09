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【中國經濟】星展：内地通縮情況不會持續　料下半年至2024年復甦情況更明顯　惟全年貿易表現或保持低迷

股市 22:23 2023/08/09

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星展：内地通縮情況不會持續　料下半年至2024年復甦情況更明顯　惟全年貿易表現或保持低迷

內地近兩年半以來首次通縮，7月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.3%，跌幅略低於預期。星展銀行（中國）首席執行官兼行長鄭思禎表示，CPI出現負增長的情況不會持續，目前大宗商品的價格仍處低位，加上個別食品如豬肉的整體價格波動，短期毋須過份擔心，認為通縮壓力未必太嚴重，重申官方近期才陸續出台刺激政策，成效落地需時，長遠看好内地經濟的看法不變。

鄭思禎續指，歐美國家的通脹高居不下，因此當地推出刺激措施之時往往受制，惟反觀内地，通脹水平若維持低位，將給予官方政策上更大的實施空間。

料内地全年貿易表現或保持低迷

星展銀行（中國）主席龐華毅指，内地居民的消費意願在疫情之後較為遲疑，目前儲蓄率更達47%，創歷史新高，加上外圍經濟顯著放緩，令需求亦有降低，貿易及庫存積壓情況令經濟增速緩慢，預計全年貿易表現仍保持低迷，進出口前景亦存在較大的不確定性，惟相信明年將陸續恢復。

他重申，内地經濟雖然近期面臨壓力，但關鍵是如何提振消費者信心，「消費者信心恢復了，大家更願意花錢」，並堅信下半年以及2024年的復甦情況更明朗，料今、明兩年GDP增長將分別為5%及4.5%，「沒有理由不對中國的未來和長期前景感到樂觀」。

星展：毋須額外增加内房撥備

近期再有房企資金周轉出現困難，未能如期償還債息，龐華毅表示，該行的內房風險敞口有限，惟過往合作的客戶一直是國企和優質民企，因此撥備水平一直處於較低水平，亦毋須額外增加撥備。他又稱，近期留意到有不少海外房企對進軍内地市場感興趣，目前該行正向相關外資提供意見及協助。

財富通本地市佔率已達雙位數

此外，提及大灣區跨境財富通，鄭思禎透露，該行的在本港市佔率已達雙位數，目前正與國内三家銀行進行合作，隨著粵港澳三地就進一步放開財富通洽談，相信未來開戶的流程料可再度簡化，及推出更多相關產品。

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