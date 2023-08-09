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【國泰293】國泰航空機師工會揚言擬採工業行動　促改善薪津、料機長缺口達650名

股市 19:30 2023/08/09

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【國泰293】國泰航空機師工會揚言擬採工業行動　促恢復疫情前薪津、料機長缺口達650名

國泰航空 （00293） 上半年恢復盈利，並指客運運力已恢復至疫情前近60%，主席賀以禮稱雖然香港航空業復甦起點較其他地區慢，但國泰航空恢復運力速度較不少同業都快，並會盡力如期恢復運力。不過，由國泰航空機師組成的工會—香港航空機組人員協會（HKAOA）發聲明指，不應小覷培訓機師的挑戰，而國泰需要多650名機長才能恢復至疫情前運力，而今年年初以來公司僅培訓約100名機長，揚言昨日已向法律顧問尋求指引，為工業行動邁出第一步。

香港航空機組人員協會指，不要高估國泰留住和招募機師的能力，並指即使機師重新恢復執行飛行職務，平均薪酬都疫情前少25%，而疫情期間被逼停飛的機師，薪酬減幅更達6成，普遍津貼亦被削減一半。

工會補充，其他航空公司正以相同幅度提升機師薪酬，國泰管理層亦已結束疫情期間的臨時降薪，認為資方從2020年減薪以來，都沒有與工會有具意義的交流。

國泰：近期已推出多項改善機師薪津措施

國泰航空現目標今年年底前恢復客運運力至疫情前70%，明年底前全面恢復。

國泰回應本報查詢時稱，集團足夠的機師、機艙服務員及其他前線員工支持現行的航班運作，會繼續與所有機師同事直接溝通，已設立多個渠道讓機師與管理團隊對話，並在可行及業務可持續發展情況下調整其薪酬福利。

公司續指，國泰機師的的流失率已回落至疫情前的正常水平。至今，按現行機師合約條款聘用了約700名機師。近期公司推出多項優化措施，包括在年初上調基本薪金及額外飛行時數工資3.3%，並增加部份職級機師的津貼。

國泰管理層：250名疫情離任機長、副機長重返國泰

國泰航空營運及航空服務總裁麥皓雲今日出席業績會時稱，旗下機師在疫情期間面對極大難關，需要些時間回復正常，很鼓舞有250名在疫情期間離開集團的前機長及前副機長重返，當中包括70名具豐富經驗的機長，與此同時部分資深副機長（FO）亦獲得晉升為機長。

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編輯：麥德銘

機師 港股 航空業 航空 國泰航空（00293） 國泰航空
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