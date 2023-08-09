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創科實業上半年少賺17% 毎股派中期息0.95元

股樓投資 20:16 2023/08/09

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藍籌工業股創科實業(00669) 公布上半年業績。集團上半年盈利按年下跌17%至4.7億美元，毎股派中期息0.95元。期內整體銷售額下降 2.2%及按當地貨幣計算收縮 1%，至 69億美元。毛利率連續第15個上半年度錄得增長，達到39.3%，上升22個基點。主要受惠於產品組合更傾向利潤較高的 MILWAUKEE 業務及推行提升生產力措施，以及高利潤的售後電池業務繼續超越市場等。

【高息股】越秀交通上半年多賺44% 毎股派中期息0.15元  詳情請看【下一頁

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

按列賬貨幣及當地貨幣計算，創科實業的電動工具業務銷售額上半年分別下跌 1.7%及0.5%至65億美元。 旗艦品牌 MILWAUKEE 業務在上半年按當地貨幣計算錄得 8.7%增長，表現遙遙領先市場。創科相信此項業務有望長期保持高個位數到低雙位數的銷售增長，主要由汽油及交流電等傳統電源轉為使用充電式產品、地域擴張、垂直領域的深度滲透和新產品推出所帶動。 歐洲、亞洲、加拿大、澳洲和拉丁美洲均屬具備龐大地理擴張潛力的地區。創科亦指出，MILWAUKEE 在多個垂直領域均有巨大發展潛力，如基礎建設、建築、能源公用事業、可再生能源等。 

【業績速報】國泰半年賺42.7億元 扭虧為盈 年底贖回港府97.5億元優先股  詳情請看【下一頁

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

創科實業（00669） 港股

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