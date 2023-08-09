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【ESG】南豐集團推租戶計劃「正值租約」　派獎賞鼓勵商戶實行可持續發展策略　包括管理費、宣傳曝光優惠

Hot Talk 19:02 2023/08/09

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【ESG】南豐集團推租戶計劃「正值租約」　派獎賞鼓勵商戶實行可持續發展策略　包括管理費、宣傳曝光優惠

南豐集團宣布，推出可持續發展租戶計劃「正值租約」（Net Positive Lease），稱會與所有租戶、其員工及社區夥伴建立四方協作關係，為社會、環境創造正面價值。南豐預計在2023年年底，達成參與「正值租約」計劃下「正值約章」（Net Positive Pledge）的租戶佔香港主要物業約25%的目標，並分階段將計畫擴大至更多地區，在集團位於中國大陸、英國及美國等世界各地的物業推行。

南豐集團稱，「正值租約」計劃下「正值約章」（Net Positive Pledge），會以獎賞計劃鼓勵租戶一同為可持續發展，包括物業管理費優惠方案、宣傳曝光、優先享用環保設施並參與南豐社區舉措等。

南豐集團表示，希望利用「正值約章」加強南豐、租戶及社區持分者的連繫，並通過共同舉辦為社區帶來正面影響的活動，實現可持續發展目標，確切回饋環境及社會。

南豐集團：「正值約章」重新定義租戶與業主關係

南豐今年起向主要物業租戶推行「正值約章」，首批承諾簽署租戶包括city'super、Soho House、AEON（將軍澳店）、大家樂集團及旗下餐廳、陳廷驊基金會及法國賽博集團香港分公司（Groupe SEB）等。

南豐集團董事總經理張添琳表示，公司一直秉承以社區共融 （Social Cohesion）、環境保護（Environment）、全人健康（Wellness）、創新（Innovation）及科技（Technology）五大戰略性支柱的可持續發展框架，為社區、社會及環境創造正面價值，「正值約章」重新定義租戶與業主關係，將運用科技及數據協助租戶建立、完善及實踐可持續發展目標。

共享數據助推可持續發展

「正值租約」下，當租戶達成指定的可持續任務，可賺取「Net Positive Coins」換取獎賞優惠，包括「NF Touch 南豐會員計劃」的品牌宣傳渠道及企業可持續培訓等。

南豐會於啟德商廈AIRSIDE採用數位化智慧平台，精確測量及收集租戶的用電、燃料消耗、冷暖氣消耗、用水、廢物產生量及廢物管理的實時數據，與租戶共享，南豐會為「正值約章」租戶進行碳審計並提供相應的建議方案，協助租戶制定及實現可持續發展策略和目標。

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責任編輯：李哲毅

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