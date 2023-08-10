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【英國王室】夏洛特公主身價近360億 多得「凱特效應」

環球社會熱點 09:05 2023/08/10

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英國夏洛特公主（Princess Charlotte）年僅7歲，每次現身公開場合的衣著都備受追捧。有指夏洛特的身價已達到36億英鎊（約358億港元），而有賴於其母親凱特（Princess Kate）打造的時尚風潮。

碧咸父子偕奧斯汀畢拿抬攔路樹枝 助過路司機脫困（有片） 【下一頁】

凱特為全球時尚偶像，她出席公共場合穿著的服裝或配飾很快就會引起民眾搶購，又被稱為「凱特效應」（Kate Effect）。

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《Electric Rides on Cars》列出今年最大影響力的名人子女，夏洛特以36億英鎊身價位居榜首。

該媒體指，雖然夏洛特自2021年以來的身價下跌12%，但仍遙遙領先身價24億英鎊（約239億港元）的哥哥喬治王子（Prince George）。

美90歲參議員要人提醒先表決 簽授權書被質疑無行為能力 【下一頁】

有指凱特為夏洛特挑選的服裝，也很受家長歡迎。英媒引述Brand Finance的專家，預測夏洛特為英國經濟帶來超過30億英鎊貢獻，更指兩成五英國父母認為夏洛特是子女的主要時尚偶像。

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責任編輯：鄭錦玲

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