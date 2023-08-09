【再傳私有化】 歐舒丹再傳主席擬私有化 或赴歐洲重新上市

歐舒丹（00973）今早（9日）開市前停牌，以待發布內幕消息公告。外媒引述消息人士報道，歐舒丹大股東兼主席Reinold Geiger正就私有化歐舒丹一事進行深入磋商，擬出價每股35元收購其餘股份，較停牌前收市價25.5元溢價約37%，相當於對估值逾500億元。

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報道指，Reinold Geiger已為本次私有化籌措了資金，其持有歐舒丹逾70%股權。若最終提出私有化，可能在未來數日內對外公布。報道又引述消息人士指，Reinold Geiger也在考慮明年在歐洲市場重新上市，具體時間將視乎市況而定。

值得留意的是，上月底歐舒丹曾傳出私有化消息，當日一度刺激股價炒高逾13%。惟其後公司發布澄清公告指，未接獲大股東或其他人士的私有化要約或建議。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 【見下頁】

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記者：郭秀慧