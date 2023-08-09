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【理想汽車 2015】 理想汽車績後跌逾5% 目標明年內地銷量超BBA

股樓投資 18:23 2023/08/09

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理想汽車（02015）舉行季度業績會記者會，董事長李想表示，對理想汽車在豪華車市場的競爭力抱有高度自信，他認為，理想有能力挑戰BBA（寶馬、奔馳、奧迪）在中國市場的銷量，並有望在明年成為中國銷量第一的豪華品牌。惟績後股價「溜後」，跌5.5%，報167.7元。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

總裁兼總工程師馬東輝馬東輝表示，理想汽車在常州的智能製造基地有兩條產綫用來生產理想L7、理想L8、和理想L9，整體產能每個月最大可以達到5萬台。他坦言，目前的產能瓶頸在於零部件供應。由於市場需求大幅超過年初的預期，雖然公司已在二季度提出了提升產能的策略與規劃，但還需要一段時間來實現。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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對於第三季度的交付量預期，馬東輝表示，10萬輛至10.3萬輛的數字已經是目前產能的極限，但是他們已經在進行改善和調整。

董事長李想則透露，理想汽車計劃在2024年和2025年推出多款新產品，包括4款新車型，其中3款為純電動車型和一款為增程車型。李想強調，預期第四季度的產能提升後，月交付量可突破4萬輛，並表示對此「毫無疑問」。

同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

理想汽車昨日（8日）收市後公布第二季業績，營業額達286.5億元人民幣，按年增長228.1%、按季增長52.5%。期內虧轉盈，淨利潤22.9億元人民幣，上年同期虧損6.2億元人民幣。

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記者：郭秀慧

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理想汽車—W（02015） H股 港股 電動車 汽車 寶馬 奧迪 營業額

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