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荷里活罷工持續數月 部分參加者經濟困難

環球社會熱點 18:18 2023/08/09

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美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）早於5月罷工，而荷里活演員工會「SAG-AFTRA」上月也開始罷工。有指部分參與罷工者經濟出現困難，正尋找新一份工作以免失業數月。

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荷里活的普通編劇已罷工近百日，而演員也罷工超過三周，雙重罷工至今仍未有停止跡象。

美國全國廣播公司（NBC）引述一名35歲編劇指，她去年為一個獲獎節目撰寫劇本，但參與罷工以來經濟十分困難。

她依賴過去5年的積蓄及糧食援助來過活，但估計現金積蓄只夠再維持半年，有感她正動用積蓄來資助今次罷工。

因此她正做臨時工來度日，包括替人放狗、任職保姆、為客戶安排旅行形成、填寫有報酬的網上問卷。

META禁IG及FB發新聞 加拿大媒體促調查 【下一頁】

特技演員摩根（Dana Morgan）於罷工以來，與丈夫只能動用積蓄維持生計。丈夫目前在餐廳打工應付日常開支，而摩根則沒有穩定工作，兩夫婦的儲蓄預計將於下月耗盡。

兩大工會與代表多個荷里活影視製作公司及串流平台的「電影與電視製作聯盟」（AMPTP），上周五（4日）舉行三個月以來首次面對面會晤，但雙方仍未同意恢復談判，料短期內難促成協議復工。

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責任編輯：鄭錦玲

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