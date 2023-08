美國女足名將陷爭議 澳洲「壞孩子」亦撐唔落

美國女子足球代表隊在今屆世界盃上表現欠佳,16強已被淘汰出局,宣告衛冕失敗。陣中名將韋冰露(Megan Rapinoe)成為外界批評對象,過往爭議事件再次掀起熱議,甚至連網球界「壞孩子」﹑澳洲球手基域奧斯(Nick Kyrgios)亦表示無法支持。

韋冰露在16強對瑞典時,因互射12碼階段射失後露出笑容,惹來不少球迷批評。雖然事後她有解釋,但網民並不買帳,反而重提韋冰露過往的爭議事件,當中包括她在2019年金球獎頒獎禮上的疑似不禮貌行為。

網上流傳影片顯示,一名小球迷當時向韋冰露索取簽名。雖然韋冰露面露笑容接過皮球及簽名,但全程無與看過對方一眼,只更擺出似乎不太在乎的神程。

Can we get a signed ball, too @mPinoe?! 🤩 #ESPYS pic.twitter.com/u4GxyC3Mtg