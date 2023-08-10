美國女足名將陷爭議 澳洲「壞孩子」亦撐唔落

美國女子足球代表隊在今屆世界盃上表現欠佳，16強已被淘汰出局，宣告衛冕失敗。陣中名將韋冰露（Megan Rapinoe）成為外界批評對象，過往爭議事件再次掀起熱議，甚至連網球界「壞孩子」﹑澳洲球手基域奧斯（Nick Kyrgios）亦表示無法支持。

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韋冰露在16強對瑞典時，因互射12碼階段射失後露出笑容，惹來不少球迷批評。雖然事後她有解釋，但網民並不買帳，反而重提韋冰露過往的爭議事件，當中包括她在2019年金球獎頒獎禮上的疑似不禮貌行為。

網上流傳影片顯示，一名小球迷當時向韋冰露索取簽名。雖然韋冰露面露笑容接過皮球及簽名，但全程無與看過對方一眼，只更擺出似乎不太在乎的神程。

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英國名嘴摩根（Piers Morgan）狠批，韋冰露全程零交流是「惡魔般自大」（Diabolical arrogance）。基域奧斯亦轉發摩根文章，坦言自己難得同意摩根。

年屆38歲的韋冰露在球壇享負盛名，除協助美國女足兩奪世界盃冠軍及奧運金牌外，更在2019年成為年度女子金球獎得主。她賽前已表明，今屆為自己最後一次參加女子世界盃。

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責任編輯：吳漢培