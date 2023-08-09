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建灝九龍城新盤命名為文曜　涉92伙　短期內作銷售部署

股樓投資 18:43 2023/08/09

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由建灝地產發展，位於九龍城聯合道18號的住宅項目，今正式命名為文曜 (SUTTON)。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜合共提供92伙單位，標準單位間隔涵蓋一房至四房，實用面積由379至2,183平方呎，現時前期準備工作已達最後階段，短期內會作出銷售部署。

據資料顯示，文曜前身為住宅項目銅璵，於2016年落成。其後於2017年由「舖王」資深投資者鄧成波家族購入，發展成長者服務式住宅蔚盈軒。市傳在持貨五年後，以11.4億元沽給建灝地產，成交呎價約13,513元，帳面貶值1.6億元。

鄭智荣續指，文曜擁41名校網。命名方面，「文」象徵著學術學問，而「曜」則寓意著光明照耀，故「文曜」意味著閃爍的璀璨文星；同時項目又如燈塔，為住戶和他們的子女照耀前途。而英文命名則取自英國倫敦知名學區Sutton（薩頓）。

延伸閲讀：親海駅II「平爆」價推盤 折實290萬入場 樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 建灝 九龍城

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Grand YOHO一房665萬元沽　創入伙後新低　業主5年蝕176萬

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