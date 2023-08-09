【業績︱創科669】創科實業上半年少賺17.7%、中期息95仙　毛利率第15年上升　管理層：下半年收入料有中個位數增長（第二版）

▲ 【業績︱創科669】創科實業上半年少賺17.7%、中期息95仙 毛利率第15年上升

創科實業 （00669） 公布中期業績，純利按年跌17.7%至4.8億美元，期內收益按年跌2.2%至68.8億美元。中期息維持95港仙。毛利率按年升22個基點至39.3%，是連續第十五個上半年度錄得增長。集團行政總裁Joseph Galli解釋，毛利率續升，主要受惠於Milwaukee的增長帶來組合改善、高利潤率的售後市場電池業務，及削減部分供應過剩的產品。

按當地貨幣計，旗艦品牌MILWAUKEE上半年的銷售額按年增長8.7%，相信未來數年，MILWAUKEE有望保持高個位數到低雙位數的銷售增長，主要基於從汽油及交流電等傳統電源轉為使用充電式產品、地域擴張、垂直領域的深度滲透和新產品推出所帶動。

其他業務方面，消費者電動工具業務呈低雙位數下降，而地板護理及清潔業務則有所改善，盈利較去年增約1350萬美元。Galli指出，相信合作夥伴在去庫存方面已接近完成工作，料消費者電動工具的業務有望改善。

自由現金流達3億美元、創新高

集團上半年庫存按年減少6.5億美元，而自由現金流（FCF）破紀錄達到3億美元；資本開支為2.1億美元，較去年下跌8.6%。Galli解釋，集團的去庫存措施見效，加上資本開支繼續降低，料年底自由現金流可達9億美元。他重申，集團會推動降本增效的同時，積極削減庫存及創造自由現金流。

下半年收入料有中個位數增長

展望未來，集團指儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，但將維持投資於新產品來推動增長的有效策略，料下半年收入有中個位數（mid-single digit）增長，有信心息稅前利潤（EBIT）可達可觀的增長，又認為往後的表現繼續超越市場。

創科實業周三（9日）全日跌0.2%，收報95.15元。

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編輯：袁諾曦