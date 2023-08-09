▲ 【業績︱創科669】創科實業上半年少賺17.7%、中期息95仙 毛利率第15年上升

創科實業 （00669） 上半年純利按年跌17.7%至4.8億美元，中期息維持95港仙。雖然銷售按年跌2.2%，但毛利率連續第十五個上半年度錄得增長，按年升22個基點至39.3%。

集團指，毛利率續升受惠於Milwaukee的增長帶來組合改善及高利潤率的售後市場電池業務。

期內，旗艦品牌MILWAUKEE銷售額按當地貨幣計算增長8.7%，集團相信業務有望長期保持高個位數到低雙位數的銷售增長，基於從汽油及交流電等傳統電源轉為使用充電式產品、地域擴張、垂直領域的深度滲透和新產品推出所帶動。

其他業務方面，消費者電動工具業務呈低雙位數下降，而地板護理及清潔業務則有所改善，盈利較去年增約1350萬美元。

因應當前的市場環境，集團指，消費者業務投資計劃仍然受限。集團已控制銷售及一般行政開支和結構性固定開支，以支持較低的短期增長前景，同時在這些業務中推動削減庫存及創造自由現金流。

集團上半年庫存按年減少6.5億美元，而自由現金流破紀錄達到3億美元。上半年集團資本開支為2.1億美元，較去年下跌8.6%。

集團指，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，但仍然維持透過投資於新產品來推動增長的有效策略，有信心業務在今年下半年及往後的表現繼續超越市場。

創科實業全日跌0.2%，收報95.15元。

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編輯：袁諾曦