【買旗做善事】無散銀 ? 可以用電子支付啦 ! 以後買旗要畀幾錢好 ?

每個星期三或星期六街上總會看到不少義工拿著旗袋呼籲捐錢，不過電子付付愈來化盛行，外出少有袋「散銀」，滙豐將電子收款服務推展至參與賣旗日的慈善機構，在賣旗活動加入轉數快（「FPS」）及PayMe二維碼（「QR Code」）捐款選項。

途人在街上買旗時，利用銀行的流動理財應用程式、PayMe或其他電子錢包掃瞄，即可以電子形式捐款。在8月19日舉行之全港賣旗日，善導會將會籌募款項，用於支援弱勢社群身心健康和青少年預防犯罪服務，屆時，公眾將可以透過FPS或PayMe向賣旗義工捐款。

善導會總幹事李淑慧表示，滙豐的FPS和PayMe方案轉化了現行的捐款模式，為捐款者帶來更人性化和高效率的捐款體驗。在2023/24年度，共109家慈善機構將舉行賣旗籌款。電子收款方案將可鼓勵相關團體善用科技，以接觸更多願意捐款的人士。賣旗日所收到的現金捐款一般需時一至兩星期處理，相比之下，電子支付則做到實時到賬，而且可以避免錢袋過重，整體上更方便和安全。

【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮