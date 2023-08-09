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【e療解碼@iM網欄】建立跨平台數據庫  助紓緩醫療體系壓力

名人薈萃 18:54 2023/08/09

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香港以至世界不少地方，都正面對公營醫療資源及醫護人手不足問題。雖然增加資源投放及加強人手培訓可以對症下藥，但往往耗時較長，短期未必可以解決問題。新興科技近年發展迅速，令持續的醫療監察、數據分析和分享變得更輕易，若能充份利用，有可能在較短時間內大幅紓緩醫療體系的壓力。

同場加映：【青姐話】困難多得很  資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

香港的醫院近年積極擁抱醫療科技，希望透過數碼轉型，分擔部分行政工作及輔助診症，優化病人體驗。現時，覆診病人只需在家透過手機應用程式登記及繳費，到達醫院後便可直接到健康監測站自助量度血壓和度高磅重，減省護士的工作量。測量結果亦會直接上載至醫療管理系統，即時更新病人的電子檔案，供醫生在診症時查閱。筆者任職的企業於2020年開始，便在公立醫院設立電子健康監測站。這種新服務不單可以紓緩醫院的人手負擔，縮短病人的輪候時間，亦可同時透過電子健康監測站收集到大量病人的醫學數據。

除了醫院外，現時不少的地區康健中心、長者地區中心、長者鄰舍中心、以至安老院舍，均有安裝電子健康監測站或類似的健康監察設備，持續監察病人的身體狀況。這些設備收集到的數據，對醫生或醫護人員了解病人病情，和及時作出合適治療有很大幫助。尤其是在基層醫療設施嚴重短缺下，對病人維生指數和用藥情況的持續監察，配合人工智能的分析，便能更精準對病人分流，或提供適切治療。

可惜的是，香港目前並無單一機構，將不同平台收集到的醫療數據連繫和分享。不同機構的醫護人員往往需要對病人重覆檢查，造成醫療資源浪費，甚至延緩診治。

在香港邁向智慧城市的道路上，智慧醫療是其中一個重要範疇。我期望在不久的將來，香港可以建立起一個醫療大數據庫，讓不同的醫療護理機構，甚至私家醫生，共同分享病人數據和資訊，提升醫療體系的效率，令香港成為一個更健康的智慧城市。

同場加映：【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

作者_吳詠欣女士簡介：

吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。

吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。

在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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撰文 : 吳詠欣 女士

欄名 : e療解碼

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