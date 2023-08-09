Grand YOHO一房665萬元沽　創入伙後新低　業主5年蝕176萬

近期市區新盤接連低價推售，二手市場交投近乎冰封，部分業主不惜大幅減價沽貨離場。其中元朗Grand YOHO有一房戶以665萬元易手，創入伙後新低，而業主持貨5年，帳面貶值176萬元。

中原地產蘇家誠說，Grand YOHO 8座低層B室，實用面積415平方呎，一房間隔，原開價750萬元，放盤半年，終以665萬元沽出，累減85萬元，即約11%，屬屋苑入伙後新低價，實用呎價則約16,024元。

資料顯示，原業主於2018年9月以約840.9萬元一手買入上址，持貨5年，現帳面蝕約176萬元，物業期內貶值約21%。

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