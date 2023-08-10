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【拿拿聲快訊@iM網欄】Lalamove盧家培：借助香港優勢　推動平台企業國際化「引進來、走出去」

名人薈萃 16:49 2023/08/10

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作者_盧家培（Lalamove 首席運營官）簡介

Lalamove首席運營官，負責公司的全球運營、戰略規劃和業務發展。在其帶領下，Lalamove業務規模增長迅速。曾於香港、中東、菲律賓、日本和内地工作，擁有超過30年的全球管理經驗，帶領企業以出色的客戶服務推動盈利，並帶來可持續的收入增長。

Lalamove首席運營官盧家培表示，作為平台經濟的一分子，過去10年Lalamove以物流科技在全球各個市場創造就業，並借助香港獨特優勢，緊隨國家「一帶一路」路線，為中小企搶生意，為當地創就業，為小社區送溫暖。

在全球經濟轉型的新世代，平台經濟應運而生，帶動各地經濟未來發展。國務院早前在平台企業座談會上，強調平台企業要加快提升國際競爭力。

作為平台經濟的一分子，過去10年Lalamove以物流科技在全球各個市場創造就業，通過持續創新突破，推動當地物流發展，借助香港獨特優勢，緊隨國家「一帶一路」路線，提升國際競爭力。如今我們的業務版圖已擴展至亞洲和拉丁美洲市場逾400個城市。貼上Lalamove車貼的貨車到處可見，每日走遍大街小巷，為中小企搶生意，為當地創就業，為小社區送溫暖。

借助香港獨特優勢　提升國際競爭力

香港資本、資訊流通，更匯聚國際及内地頂尖人才，在全球貿易中擔當十分重要的角色，是企業國際化最好的跳板。早在10年前創立時，Lalamove已定下國際化戰略，第一步是先拓展內地業務。內地體量龐大，在業務發展過程中，團隊吸取大至企業拓展藍圖，小至日常營運上的經驗，經過不斷試驗和累積經驗，同年公司已成功將策略應用於新加坡和泰國市場。

擁抱多元人才團隊　制定在地化營運策略　

從全球營運累積所得的經驗反映，要達至企業國際化，必須擁抱多元和多樣化的人才團隊。香港不單獨有創科實力，更有着多元的文化氛圍，吸引全球頂尖的創科專才，透過員工之間不同文化視野交流，有助準確掌握各地文化及民情，以作出精準而貼地的商業決定，對平台企業邁向國際絕對是一大發展優勢。

除了以人為本的企業文化，平台企業在地化的營運策略對於企業國際化亦甚為關鍵。以物流業界為例，香港地方人口密集，生活節奏急速，送貨服務特別加入除車輛以外的步兵；反之東南亞市場的經濟活動分散在不同城市，因而引進跨城長途貨運。

Lalamove首席運營官盧家培指出，平台企業在地化的營運策略對於企業國際化甚為關鍵，以物流業界為例，東南亞市場的經濟活動分散在不同城市，因而引進跨城長途貨運。

拓展平台經濟市場　背靠祖國聯通世界

在植根香港、背靠祖國、聯通世界的宏觀格局下，可以預視香港平台企業正在發揮其巨大潛力，必須把握發展機遇，同時發揮本港「引進來、走出去」雙向平台的關鍵角色，透過創科在國際市場說好中國故事，為國家和社會創造更多價值並作出更大的貢獻。

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