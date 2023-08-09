【內房危機】 碧桂園承認出現流動性壓力 大行再劈目標價

碧桂園（02007）昨日（9日）收市後承認，受銷情疲弱及融資障礙影響，公司面臨資金周轉困難及流動壓力。消息傳出後，大摩、滙豐研究等多家大行紛紛下調碧桂園及同系碧桂園服務（06098）的評級和目標價。碧桂園沽壓未止，一度低見1.03元，大跌8.8%，惟跌幅隨即收窄，收報1.11元，跌1.8%；碧桂園服務收報7.99元，跌1.6%。

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昨日有外媒報道，碧桂園仍未支付兩筆8月6日到期的美元債券票息，涉及資金約2,250萬美元（約1.75億港元），但會有30日的寬限期。報道表示，碧桂園指受近期銷售額及再融資環境持續惡化，公司賬面可動用資金持續減少，出現了階段性的流動性壓力，但仍在努力安排資金以保障債權人權益。

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滙豐研究報告指，碧桂園兩筆債券的利息均有30天支付寬限期，若集團下半年銷售額按年下跌40%以上，則將面對龐大流動性壓力，因此將其投資評級進一步降至「持有」，目標價由2.9元大削逾6成至1.1元。同系碧桂園服務評投資評級亦由「買入」下調至「持有」，目標價同樣大劈逾6成至7.5元。

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摩通研究報告指，自上月23日下調碧桂園及碧桂園服務評級後，過去幾個星期公司面對的挑戰似乎增加。該行預期，公司今年底止有約180億元人民幣到期債券償還，壓力較大。該行考慮到目前銷售仍然疲軟，違約、不良債務交換或重組的風險正在上升，最壞情況可能是中期業績未能公布而要停牌，因此對兩間公司均維持「減持」評級，其中碧桂園目標價由0.9元再降至0.8元，碧桂園服務目標價則由6.7元再降至5.9元。

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記者：郭秀慧