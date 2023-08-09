迪士尼成立專責小組 研究利用AI削減成本

人工智能（AI）近月深受歡迎，華特迪士尼（Walt Disney）已成立一個專責工作小組，負責研究AI技術及可如何應用在迪士尼業務。

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路透社引述消息人士指，迪士尼早於荷里活編劇罷工行動前已成立小組，希望內部開發AI應用程式，並與初創企業建立合作夥伴關係。

據悉，迪士尼目前設有11個相關職位空缺，主要招聘具有AI或機器學習專業知識的人才。 這些空缺來自華特迪士尼工作室、迪士尼主題樂園、迪士尼電視和廣告等領域。

迪士尼內部支持AI技術的人士認為，AI技術有助控制影視製作成本。據悉，《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）和《小美人魚》（The Little Mermaid）這類大製作的成本或高達3億美元，往往需要巨額票房才有望達到收支平衡，因此迪士尼需要AI技術來節約成本。

而迪士尼位於瑞士的研究中心本身一直有研究AI技術，過去10年創造數碼人像（digital humans），稱數碼人像與實體人物或演員操控的虛擬人物並無區別。

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至於主題樂園業務方面，AI技術有助增強客戶支援或創造新穎互動。

艾格 （Bob Iger）2005年首次獲任命為迪士尼行政總裁時，將擁抱技術列為其三大優先事項之一。

迪士尼公開評論人工智能的態度較審慎，《奪寶奇兵：命運輪盤》視覺特效總監曾透露，該電影動用過百位藝術家耗費3年時間工作，力求將已80多歲的主角夏里遜福（Harrison Ford）在戲中呈現年輕的樣貌。

迪士尼幻想工程去年首度將AI技術引入角色體驗範疇，於提供沉浸式體驗的「星球大戰：銀河星際巡洋艦」（Star Wars: Galactic Starcruiser）酒店，提供D3-09機械人回答問題，並根據與客人的對話來學習和調整。

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責任編輯：鄭錦玲