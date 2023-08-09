業主移民　減價一成求售　新達廣場兩房665萬轉手

中原地產吳華彩表示，大埔新達廣場2座低層G室，單位實用面積489平方呎，兩房間隔，開價約738萬元，因業主移民，遂擴大議價空間，議價後以665萬元易手，實用呎價約13,599元。

吳華彩表示，新買家為區內分支家庭客，見屋苑位置方便，價錢合理，即決定入市單位自住。據了解，原業主於1998年以約269萬元購入單位，持貨25年，是次轉手帳面獲利約396萬元離場，單位期內升值約147%。

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