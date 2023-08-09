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WeWork對能否持續經營存疑 仍需「撲水」救火

環球政經 17:15 2023/08/09

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曾經的明星初創企業WeWork（WE）於周二向美國證券交易委員會（SEC）提交文件的文件描繪了一幅暗淡的前景，對公司繼續營運的能力表示「嚴重懷疑」。

WeWork的估值一度高達400億美元，如今已跌至市值不足5億美元，上市以來更尚未有過盈利。

新冠疫情和隨後的經濟放緩皆重創該公司。企業退出租賃，轉而選擇遠程辦公，使WeWork陷入債務和現金流危機。WeWork試圖通過債務重組和業務來挽救，但似乎都難以抵禦其面臨的財務挑戰。

WeWork於3月時達成了削減約15億美元債務的協議，並延長部分債務的到期日，以保留現金。

WeWork表示，三名董事會成員已離職，並在其卸任後增加了四名成員。公司又指，其管理層需要籌集更多資金，以維持未來12個月內的營運和流動性。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
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撰文 : 林斯凱

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