  • 32°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Nvidia發布新型AI芯片 運行LLM的成本料大減

環球政經 16:15 2023/08/09

分享：

分享：

Nvidia（NVDA）周二（8日）發布一種突破性的芯片配置，旨在增強人工智能（AI）模型的能力。

新發布的這款名為GH200的芯片擁有與Nvidia最高端AI芯片H100相同的GPU，但配備了141GB的記憶體和72核的ARM中央處理器。GH200強大的記憶體容量使更大的AI模型能夠在單個系統上運行，這與Nvidia H100的80GB記憶體容量相比是一個重大飛躍。

此外，Nvidia還推出了雙GH200芯片系統，增強了構建更龐大AI模型的能力。

Nvidia首席執行官黃仁勳強調了這款處理器的可擴展性，他說：「我們為這款處理器注入了新的活力，專為全球數據中心的擴展而設計。」

黃仁勳強調了這一進步的重大意義，他說：「大型語言模型（LLM）的推理成本將大幅下降。」這表明，AI流程（如生成文本或圖像）的效率和成本效益將大大提高。這一創新尤其面向AI操作的推理階段，即模型進行預測或生成內容的階段。

Nvidia目前占據了AI芯片市場80%以上的份額，主要歸功於其圖形處理器（GPU），GPU已成為Google的Bard和OpenAI的ChatGPT等強大AI模型的首選。然而，由於科技巨頭、初創企業和雲服務提供商努力開發自己的AI模型，需求不斷增加，Nvidia一直在努力解決GPU供應短缺的問題。

新的GH200配置計劃於明年第二季發布，提供獨立芯片和服務器系統，以利用兩個Grace Hopper芯片設計的潛力。此舉鞏固了Nvidia在競爭激烈的AI硬件領域保持領先地位的承諾。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

雲端 美股 數據中心 記憶體 NVIDIA 人工智能 經濟 股票

上一篇文章

【大行報告】野村：市場尋股價落後AI伺服器公司 聯想或成具吸引力投資目標

下一篇文章

【大行報告】營運費用率和外滙損失或高於預期 大摩下調恒安國際目標價至35元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】傳碧桂園兩批債券票息未支付 涉資2250萬美元 稱出現周期性流動性壓力
【內房危機】傳碧桂園兩批債券票息未支付 涉資2250萬美元 稱出現周期性流動性壓力
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
Paypal推美元穩定幣 指「有望成為我們 21 世紀支付系統的支柱」
Paypal推美元穩定幣 指「有望成為我們 21 世紀支付系統的支柱」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款