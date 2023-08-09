Nvidia發布新型AI芯片 運行LLM的成本料大減

Nvidia（NVDA）周二（8日）發布一種突破性的芯片配置，旨在增強人工智能（AI）模型的能力。

新發布的這款名為GH200的芯片擁有與Nvidia最高端AI芯片H100相同的GPU，但配備了141GB的記憶體和72核的ARM中央處理器。GH200強大的記憶體容量使更大的AI模型能夠在單個系統上運行，這與Nvidia H100的80GB記憶體容量相比是一個重大飛躍。

此外，Nvidia還推出了雙GH200芯片系統，增強了構建更龐大AI模型的能力。

Nvidia首席執行官黃仁勳強調了這款處理器的可擴展性，他說：「我們為這款處理器注入了新的活力，專為全球數據中心的擴展而設計。」

黃仁勳強調了這一進步的重大意義，他說：「大型語言模型（LLM）的推理成本將大幅下降。」這表明，AI流程（如生成文本或圖像）的效率和成本效益將大大提高。這一創新尤其面向AI操作的推理階段，即模型進行預測或生成內容的階段。

Nvidia目前占據了AI芯片市場80%以上的份額，主要歸功於其圖形處理器（GPU），GPU已成為Google的Bard和OpenAI的ChatGPT等強大AI模型的首選。然而，由於科技巨頭、初創企業和雲服務提供商努力開發自己的AI模型，需求不斷增加，Nvidia一直在努力解決GPU供應短缺的問題。

新的GH200配置計劃於明年第二季發布，提供獨立芯片和服務器系統，以利用兩個Grace Hopper芯片設計的潛力。此舉鞏固了Nvidia在競爭激烈的AI硬件領域保持領先地位的承諾。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機