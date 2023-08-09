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軟銀旗下Arm或於9月上市 傳亞馬遜欲成為基石投資者

環球政經 14:30 2023/08/09

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據《路透社》報道，亞馬遜（AMZN）正就軟銀旗下Arm IPO上市一事進行談判，打算加入基石投資者行列。

亞馬遜旗下AWS的Graviton芯片採用了Arm的設計，而亞馬遜可能參與此次IPO，凸顯了Arm在雲計算領域的重要地位。

Arm計劃於9月在美國納斯達克上市，目標是融資80億至100億美元。包括英特爾（INTC）、Alphabet（GOOGL）和Nvidia（NVDA）在內的約10間科技企業已與Arm接洽，希望能投資，但不會獲得控制權。

此舉有望加強Arm與主要客戶的聯繫，提高IPO的吸引力。在Nvidia的交易因監管問題而告吹後，軟銀試圖從願景基金（Vision Fund）的挫折中恢復元氣，此次IPO將使軟銀受益匪淺。

Arm的業務主要集中在數據中心和個人電腦領域，業績表現良好，這也是其IPO被看好的原因之一。

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撰文 : 林斯凱

IPO AWS NVIDIA Alphabet 美元 人工智能 經濟 股票

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