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【小米1810】小米MIX Fold 3下周一發布 新品將實現輕薄折疊與真旗艦並存

股樓投資 11:55 2023/08/08

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近年折疊屏幕小機愈見流行，推出的品牌也愈來愈多。小米（01810）董事長雷軍今日宣布，將於下周一（14日）晚上7點發布全新旗艦折疊屏小米MIX Fold 3。

【同場加映】青姐話：困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

他表示，小米MIX Fold 3徹底推翻行業現有技術路徑，以突破性的轉軸創新，實現「技術換空間」，將輕薄折疊與真旗艦並存。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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記者：張以正

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