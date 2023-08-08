【小米1810】小米MIX Fold 3下周一發布 新品將實現輕薄折疊與真旗艦並存

近年折疊屏幕小機愈見流行，推出的品牌也愈來愈多。小米（01810）董事長雷軍今日宣布，將於下周一（14日）晚上7點發布全新旗艦折疊屏小米MIX Fold 3。

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他表示，小米MIX Fold 3徹底推翻行業現有技術路徑，以突破性的轉軸創新，實現「技術換空間」，將輕薄折疊與真旗艦並存。

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記者：張以正