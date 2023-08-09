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【業績｜中資電訊股】中聯通：上半年純利升13%、有信心全年純利雙位數增長　未透露新董事長人選　中期息加派23%、股息率6.3厘

股市 18:44 2023/08/09

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中資電訊股中國聯通 （00762） 上半年業績向好，期內收入1918.33億元（人民幣，下同），按年增8.8%，純利123.91億元，按年增13.1%，為連續7年實現雙位數提升。公司公布派發中期息每股0.203元（約0.22213港元），按年升23%。

中聯通股價今日無升跌，收報5.49元。以前推算，周息率6.3厘。

陳忠岳：有信心達成全年純利增長雙位數字

中國聯通總裁陳忠岳形容，上半年發展穩中向好，主要受惠宏觀經濟回升，數字經濟規模擴大，有信心下半年主營業務穩定增長，達成全年純利按年增長雙位數字，股本回報率ROE上升的目標。

問及如何增加用戶消費，陳忠岳表示，集團會繼續發掘消費者潛在需求，上半年視頻彩鈴、聯通助理、聯通雲盤等個人數智生活業務付費用戶超過8,700萬，收入按年提升90%；聯通超清、聯通看家及聯通組網等聯通智家業務付費用戶為9500萬人，收入按年增49%，預計今年兩業務付費用戶均超過1億，集團會推出更多服務滿足這群用戶。

漫遊刺激聯通國際業務收入繼續增長

上半年聯通國際業務收入55億元，按年增21%，高級副總裁梁寶俊認為，多個因素會驅動國際收入繼續增長，包括疫後復常刺激旅遊及商務漫遊，其次是來自跨境電商對雲的需求增加，以及更多5G新應用冒起。

上月底劉烈宏正式辭任聯通董事長兼首席執行官，調任到國家數據局，擔任首任局長。陳忠岳表示，感謝劉烈宏過去貢獻，日後中央以及國務院會對聯通董事長一職作統一安排。

CFO：做好兩工作助聯通估值重塑

問及聯通智網科技分拆進度，陳忠岳表示，A股股東大會已批准分拆智網科技上市，同時分拆也獲聯交所批准，更多進度會悉時公布，強調聯通智網科技會加快創新，以上市為契機，發展交通及智慧出行。

今年初中字頭估值重估引起市場關注，首席財務官李玉焯稱，做好兩項工作助聯通估值重塑，首先是維持業務高質量發展，其次是與投資者做好溝通，她提到，近月聯通A股、H股波動，A股表現明顯好過大市，而且成交量明顯增加。

移動業務用戶淨增逾530萬戶

集團指，上半年服務收入按年升6.3%至1710億元，基礎業務收入則按年增長3.3%至1280.7億元；期內EBITD按年增長4.1%至536億元，上半年公司淨資產收益率達3.6%。

公司提到旗下移動業務上半年移動出賬用戶超過3.28億戶，淨增用戶534萬戶，5G套餐滲透率超過70%；期內物聯網業務收入按年升24%至54億元，聯通雲實現收入則按年升36%至255億元，公司表明全年收入力爭超過500億元。

聯通指，下半年將推進基礎業務和新興板塊，著力提高企業核心競爭力和增強核心功能。，期望完成淨利潤雙位數增長，淨資產收益率持續提升。

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編輯：李哲毅、葉志偉

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