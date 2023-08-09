【業績｜中資電訊股】中聯通上半年純利按年升13%　中期息0.22213元　現價股息率6.3厘

中資電訊股中國聯通 （00762） 上半年業績向好，期內收入按年升8.8%至1918.3億元（人民幣，下同），純利按年增長13.1%至123.9億元，為連續7年實現雙位數提升。公司公布派發中期息每股0.203元（約0.22213港元），按年升23%。

中聯通股價今日無升跌，收報5.49元。

移動業務用戶淨增逾530萬戶

集團指，上半年服務收入按年升6.3%至1710億元，基礎業務收入則按年增長3.3%至1280.7億元；期內EBITD按年增長4.1%至536億元，上半年公司淨資產收益率達3.6%。

公司提到旗下移動業務上半年移動出賬用戶超過3.28億戶，淨增用戶534萬戶，5G套餐滲透率超過70%；期內物聯網業務收入按年升24%至54億元，聯通雲實現收入則按年升36%至255億元，公司表明全年收入力爭超過500億元。

聯通指，下半年將推進基礎業務和新興板塊，著力提高企業核心競爭力和增強核心功能。，期望完成淨利潤雙位數增長，淨資產收益率持續提升。

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編輯：葉志偉