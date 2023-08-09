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【電子支付】買旗可用轉數快或PayMe　滙豐推電子收款服務予慈善機構　不用只投現金

Hot Talk 16:43 2023/08/09

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【電子支付】滙豐推電子收款服務予慈善機構　買旗可用轉數快或PayMe　不用只投現金

電子支付日趨普及，就連賣旗也同樣需要與時並進。滙豐 （00005） 將電子收款服務推展至參與賣旗日的慈善機構，在賣旗活動加入轉數快 （FPS）及PayMe二維碼（QR Code）捐款選項，為參與團體及捐款人士帶來更多便利。

滙豐表示，慈善機構可以在錢袋上展示FPS或PayMe QR Code，途人在街上買旗時，利用銀行的流動理財應用程式、PayMe或其他電子錢包掃瞄，即可以電子形式捐款。在8月19日舉行之全港賣旗日，善導會將會籌募款項，用於支援弱勢社群身心健康和青少年預防犯罪服務。屆時，公眾將可以透過FPS或PayMe向賣旗義工捐款。

在2023/24年度，共109家慈善機構將舉行賣旗籌款。電子收款方案將可鼓勵相關團體善用科技，以接觸更多願意捐款的人士。賣旗日所收到的現金捐款一般需時一至兩星期處理，相比之下，電子支付則做到實時到賬，而且可以避免錢袋過重，整體上更方便和安全。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，去年，由滙豐 「智豐收」收款方案處理經FPS QR Code交易的數目，增加至前一年的三倍。

滙豐「智豐收」收款方案支援多種支付方式，包括FPS、信用卡、PayMe及其他電子錢包等，讓非牟利機構於線上線下收取捐款，提升籌款效率。

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編輯：姚卓然

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