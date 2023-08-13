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湯文亮：樓價上升的兩大動力

名人薈萃 07:00 2023/08/13

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有很多分析員預測今年下半年樓市會跌大約5%至7%，耗盡今年上半年升幅，我認為不用太悲觀，在政府放寬逆周期措施之後，銀行暫時停止追差額，有迫切性賣樓的人數減少，樓價下跌的壓力減少，所以，樓價在下半年可望保持平穩，是否能夠上升，則要看推動樓市的兩大動力是否會出現，如果雙雙出現，樓價想不升都不行。

同場加映：【青姐話】困難多得很  資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

動力一、利息

首先是利息，現在不敢買樓的人並不是付不起首期，而是擔心利息繼續上升，老實說，利息現在已經是處於一個非常高水平，一般定期都有5%，有這麼好的收入，又怎會買樓，就算自住都不會買，如果以五成首期計算，5%定存，利息收入就可以租到一個打算買的單位，而且將來不用供樓，沒有買樓自住的人買樓，樓價又怎會上升，況且，定存有很多利息，借錢買樓的利息更加高，而且還不知道聯儲局幾時停止加息，就算買樓都要等利息有明顯下跌的時候才考慮，所以，高息對樓市絕對不是好消息，這些「阿媽是女人」理論，不講也罷。

動力二、租金

另外一個動力是租金，如果租金上升，空置率又低，最終樓價亦會上升，現在買樓收租的人幾乎絕跡，除了利息高企之外，如果香港人買第二個單位，又要付15%辣招印花稅，沒有人買樓收租，供應自然減少，但來港的專才以及學生多了，令到租盤供不應求，不但租金上升，甚至有租客願意先付一年租金，如果租金持續上升的話，自然會多了人買樓收租，回報提升，樓價自然會上升，如果利息下跌，升幅就會很明顯。不過，有不少人說，在過去5年內買樓的人，到現在大多數都要蝕10%左右，由此可見，買樓並不是好投資，但沒有比較就沒有真相，如果在5年前買股票，以恒生指數計算，大多數蝕了四成，比買樓投資蝕得多，所以買了股票的人笑其他人買樓投資，一百步笑五十步而已。

節錄自第822期《iMoney Wealth》鑑古知今

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湯文亮 樓價 經濟 收租 加息 香港
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