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【券商點睇】市場低估京東零售行業效率領導者地位 應享較目前更高估值溢價

股樓投資 17:46 2023/08/09

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國泰君安表示，看好京東集團（09618）未來以利潤空間優勢擠壓競爭對手份額，同時重拾低價優勢，開拓下沉市場延續增量。該行首予其「增持」評級，並預測2023至2025財年經調整淨利潤為247.3億、310.4億及438.4億元人民幣，目標價227.5元。

 

 

 

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

 

該行認為，市場低估了京東作為零售行業效率領導者的地位，集團應該享受零售行業龍頭的估值溢價。該行指，衡量長期投資價值與商業邏輯時，更應該關注京東供應鏈增強後的變現效率提升。而京東通過多年長坡厚雪地對供應鏈的打造與積累，壁壘不斷提升，在零售效率上領先於一眾國內外大型零售企業，理應享受比現在更高的估值溢價。
 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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該行又稱，受惠於自建供應鏈中優越的倉配模式、密集的配送網絡及C2M平台，京東在收入端能維持領先多年的庫存周轉水平，意味著京東能以同樣成本在一年中賺取多幾個周轉的收入。在形成健康現金流的同時，亦能以低毛利手段進一步壓制競爭對手。履約費用率方面，公司在人工成本及運輸成本上仍能憑藉規模效應及壓縮運輸頻次實現降本，有望進一步提升盈利空間。

 

 

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記者：鄭昊彤

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零售 運輸 行業 增持 目標價 京東集團—SW（09618） 港股 大行報告 經濟

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